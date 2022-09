Bei einem Unfall in Duisburg-Friemersheim haben sich zwei Männer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Unfall E-Scooter und Radfahrer prallen in Friemersheim zusammen

Duisburg-Friemersheim. Nach einem Unfall im Duisburger Westen mussten zwei Männer ins Krankenhaus gebracht werden. Jetzt ermittelt die Polizei den Unfallhergang.

Nach einem Zusammenstoß in Friemersheim mussten zwei verletzte Männer mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, prallten ein 47-jähriger E-Scooter-Fahrer und ein 18-jähriger Radfahrer am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr auf einem Radweg zusammen.

Offenbar beim Ausweichmanöver stießen sie zusammen und verletzten sich, so die aktuelle Vermutung der Polizei. Die Fahrzeuge stellten die Beamten sicher, den genauen Unfallhergang ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

