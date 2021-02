DVG baut Haltestelle Johanniter Krankenhaus barrierefrei aus

Duisburg-Rheinhausen. Die DVG baut die Bushaltestelle „Johanniter Krankenhaus“ aus. Daher kommt es zu Umleitungen auf den Linien 920, 924 und NE2. Ein Überblick.

Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) baut die Haltestelle „Johanniter Krankenhaus“ der Buslinien 920, 924 und NE2 ab Dienstag, 23. Februar, bis voraussichtlich Mitte Mai, barrierefrei aus. Deshalb fahren die Busse eine örtliche Umleitung in Fahrtrichtung Duisburg beziehungsweise Winkelhausen.

Das bedeutet für die Linie 920 und NE2: Die Busse fahren ab der vorverlegten Haltestelle „Bergheimer Straße“ über Kreuzacker zur Haltestelle „Johanniter Krankenhaus“. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Bergheimer Straße“ wird vor die Einmündung Kreuzacker verlegt. Die Haltestelle „Johanniter Krankenhaus“ in Fahrtrichtung Krölls bleibt bis zur Beendigung der Bauarbeiten hinter der Einmündung In den Peschen. Die Haltestelle „Johanniter Krankenhaus“ in Fahrtrichtung Duisburg wird auf die Bergheimer Straße in Höhe der Bäckerei verlegt.

Umleitung: So fährt die Linie 924

Linie 924: Die Busse fahren ab der Haltestelle „Mevissen“ über Moerser Straße und Kreuzacker zur Haltestelle „Johanniter Krankenhaus“. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Johanniter Krankenhaus“ in Fahrtrichtung Krölls bleibt bis zur Beendigung der Bauarbeiten hinter der Einmündung In den Peschen. Die Haltestelle „Johanniter Krankenhaus“ in Fahrtrichtung Duisburg wird auf die Bergheimer Straße in Höhe der Bäckerei verlegt. Die Gegenrichtung ist von den Maßnahmen nicht betroffen.

Weitere Informationen gibt es unter www.dvg-duisburg.de oder unter 0203/6044555