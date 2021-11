Duisburgerin (68) fällt auf Schockanruf rein: Zeugen gesucht

Duisburg-Homberg. Unbekannte haben eine Seniorin (68) aus Alt-Homberg per Schockanruf betrogen. Sie hat ihnen einen einen fünfstelligen Geldbetrag überreicht.

Unbekannte Täter haben eine Duisburgerin (68) aus Alt-Homberg per Schockanruf betrogen. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, klingelte am Donnerstag, 18. November, um 10.30 Uhr das Telefon der Dame. Ihre Tochter hätte einen Autounfall verursacht, sie solle eine fünfstellige Summe als Kaution bezahlen.

[Sie wollen keine Nachrichten aus Duisburg mehr verpassen? Hier können Sie unseren abendlichen und kostenlosen Duisburg-Newsletter abonnieren]

Laut Polizei übergab die 68-Jährige gegen Mittag am Bethesda Krankenhaus an der Heerstraße die ausgemachte Summe an einen etwa 30 Jahre alten Mann. Er soll eine helle Jeans und ein dunkles Blouson getragen haben. Nun sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Wer im Bereich der Klinik verdächtige Personen, Fahrzeuge oder seltsame Übergabesituationen beobachtet hat, kann sich beim Kriminalkommissariat 32 unter 0203/2800 melden.

Polizei Duisburg erklärt: So agieren Betrüger bei Schockanrufen

Immer wieder bringen Betrüger vor allem Seniorinnen und Senioren um ihr Geld. „Ich dachte, mir passiert sowas nicht“ und „Ich bin doch nicht senil“, sei laut Polizei dann eine oft getätigte Aussage. André Tiegs von dem Kommissariat „Kriminalprävention und Opferschutz“ weiß jedoch: „Das hat mit senil sein nichts zu tun. Die Täterbanden gehen höchstprofessionell und psychologisch geschult vor. Sie haben auf alles die passende Antwort und die Anrufe wirken sehr real.“ Wenn sich beispielsweise Betrüger als Polizisten ausgeben, lassen sie im Hintergrund nachgestellte Funksprüche laufen. So erwecken sie bei Angerufenen den Eindruck, dass sie in einer Leitstelle sitzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West