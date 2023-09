Duisburgerin (65) von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall in Duisburg-Hochheide hat sich eine 65-Jährige schwer verletzt (Symbolfoto).

Duisburg-Hochheide. Nach einem Unfall in Hochheide musste eine schwer verletzte Seniorin in ein Krankenhaus gebracht werden. Jetzt ermittelt die Polizei Duisburg.

Nach einem Unfall in Hochheide musste eine 65-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, erfasste eine 22-jährige Audi-Fahrerin die Seniorin am Dienstagvormittag (6. September) um 9.50 Uhr beim Abbiegen von der Ottostraße.

Die Seniorin schob zu diesem Zeitpunkt ihr Rad über den Fußgängerüberweg auf der Moerser Straße, als der Audi sie erfasse. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe laut Polizeiangaben nicht. Die Polizisten nahmen vor Ort den Unfall auf und ermitteln jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Audi-Fahrerin.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Da die Seniorin bei dem Unfall einen Helm trug, hat sie das vermutlich vor noch schwereren Verletzungen bewahrt. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an alle Radfahrerinnen und Radfahrer, einen Helm zu tragen: „Er kann bei einem Sturz der Lebensretter sein“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West