Duisburger Westen: Sind das hier die berühmtesten Menschen?

Duisburg-West. Eine Karte listet weltweit die angeblich berühmtesten Menschen der jeweiligen Stadt auf. Warum im Duisburger Westen ein Hollywood-Star fehlt.

Autoren, Sportler, Kabarettisten, Mediziner: Der heutige Duisburger Westen war Geburtsstätte für viele berühmte Persönlichkeiten. Eine interaktive Karte zeigt nun, welche Menschen die vermeintlich berühmtesten einer Stadt sind – weltweit. Auch Rheinhausen und Homberg tauchen hier auf. Der Name des Werks: „Notable People“ – zu deutsch: bemerkenswerte Persönlichkeiten.

Zur Einordnung: Entwickelt hat die Internetanwendung Mitte 2022 der Geograf Topi Tjukanov für seinen Arbeitgeber „Mapbox“, einem amerikanischen Anbieter von Online-Karten. Die Grundlage für die Bekanntheit einer Person liefern dabei Wikipedia und Wikidata, die Richtigkeit ist daher mit Vorsicht zu genießen. Ausschlaggebend sind die Länge der Einträge sowie die durchschnittliche Anzahl der Aufrufe zwischen 2015 und 2018. Basis ist eine Studie der Universität Paris.

Wer die Internetseite öffnet, der sieht eine große Weltkugel. Per Mausklick können Nutzer an die jeweiligen Regionen heranzoomen. Wer Deutschland genauer in den Blick nimmt, der sieht Namen wie Goethe, Merkel, Einstein und Luther. Die Seite lässt sich filtern, neben der Kategorie „All“ („Alles“) stehen die Kategorien Kultur, Wissenschaft, politische Führer sowie Sport zur Verfügung. Auffallend: Nicht jeder Name taucht bei „Alles“ auf – manche erscheinen nur, wenn die spezifischere Kategorie ausgewählt wird.

Welche Persönlichkeiten zeigt die Karte im heutigen Duisburger Westen an? Hier kommt eine Auswahl.

Wolfgang Trepper wurde in Rheinhausen geboren

Der Kabarettist und Moderator Wolfgang Trepper erblickte 1961 in Rheinhausen das Licht der Welt. Nach seiner Tätigkeit als Handballmanager beim OSC Rheinhausen folgte ein Moderatorenjob bei Radio Duisburg. Seit 2003 ist Trepper als Kabarettist unterwegs, hat mittlerweile zahlreiche Programme gespielt. Auch im TV ist er ein gerngesehener Gast, war unter anderem bei der „NDR Talkshow“, bei den Quizshows „Gefragt, gejagt“ und „Genial daneben“ und bei der Stand-Up-Comedy „Nightwash“ zu sehen. Mittlerweile lebt Trepper in Hamburg.

Der Kabarettist Wolfgang Trepper, geboren in Duisburg-Rheinhausen, taucht auf der interaktiven Karte der angeblich berühmtesten Persönlichkeiten weltweit auf. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Friedel Neuber aus Rheinhausen war Bankenmanager und Politiker

Friedel Neuber wurde 1935 in Rheinhausen geboren und machte ab 1950 eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei Krupp. Er leitete das Bertha-Krankenhaus und war zwischen 1962 und 1975 Abgeordneter der SPD im NRW-Landtag. 1969 wurde Neuber Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes, später übernahm er hier einen Vorstandsposten und bekleidete 1987 bis 2001 das Amt des Präsidenten beim Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands.

Auch zahlreiche Aufsichtsradmandate übernahm Neuber, unter anderem bei RWE, Tui, der Deutschen Bahn und der RAG. Neuber war nicht unumstritten, so war er in diverse Skandale verwickelt. Mehrmals war er im Zusammenhang mit insolvent gemeldeten Unternehmen angeklagt. Friedel Neuber starb 2004 in Duisburg.

Bankenchef und Politiker: Friedel Neuber wurde 1935 in Duisburg-Rheinhausen geboren. Foto: ullstein bild - vario images / ullstein bild - Vario-Press

Der Boxer Dieter Hucks kommt aus Homberg

Damals Moers, heute Homberg: Der Boxe Dieter Hucks erblickte hier 1919 das Licht der Welt. Schon vor dem zweiten Weltkrieg fing der mit dem Boxen an, bis 1944 bestritt er rund 50 Kämpfe als Amateur. Nach dem Krieg startete Hucks, der auf der Zeche Rheinpreußen den Beruf eines Schmieds erlernte, als Berufsboxer.

Sein erster Kampf war im August 1946 in Schleswig-Holstein, er besiegte dabei im Mittelgewicht Richard Zabel durch KO in der ersten Runde. Berühmt war Hucks für seinen „Tigersprung“: Dabei sprang er seine Gegner an, einen rechten Haken schlagend, überraschte sie damit und erzielte so vor allem zu Beginn seiner Karriere einige schnelle KO-Siege. Seinen letzten Kampf boxte Hucks im Februar 1954, wechselte danach in die Gastronomie im Harz. Er starb im Juni 1990.

Die Übersetzerin Katharina Reiß kommt aus Rheinhausen

Die Übersetzerin und Übersetzungswissenschaftlerin Katharina Reiß wurde im April 1923 in Rheinhausen geboren. 1944 bis 1970 lehrte sie am Dolmetscher-Institut an der Universität Heidelberg, promovierte dabei mit einer Arbeit über den spanischen Schriftsteller Clarín. Es folgten Anstellungen an den Universitäten in Würzburg, Mainz und Wien. Mit rund 90 Publikationen und Gastvorträgen in mehr als 20 Ländern galt Reiß als eine bedeutende Vertreterin der Übersetzungswissenschaft.

Die interaktive Karte „Notable People“ zeigt die (angeblich) berühmtesten Persönlichkeiten weltweit. Auch im heutigen Duisburger Westen sind welche vertreten. Foto: Mapbox / openstreetmap / Screenshot

Die Schriftstellerin Elisabeth Borchers wuchs in Homberg auf

Die Schriftstellerin Elisabeth Borchers, geboren 1926, stammt aus Homberg. 1945 bis 1954 arbeitete sie als Dolmetscherin bei der französischen Besatzungsmacht, hielt sich später ein paar Jahre in den USA auf. Von 1960 bis 1971 arbeitete sie als Lektorin im Luchterhand-Verlag, wechselte später zum Suhrkamp und Insel Verlag. Borchers verfasste zahlreiche Lyrikbände und Kinderbücher, arbeitete zudem als Herausgeberin.

Unter anderem übersetzte sie die sieben von Ivan Jakowlewitsch Bilibin illustrierten Märchen aus der Volksmärchensammlung von Alexander Nikolajewitsch Afanassjew aus dem Russischen und aus dem Französischen den Roman Paulina 1880 von Pierre Jean Jouve. Sie starb 2013 im Alter von 87 Jahren.

Siegfried Ruff aus Friemersheim wurde wegen Experimenten an Menschen angeklagt

1907 erblicke in Friemersheim der Luftwaffenmediziner Siegfried Ruff das Licht der Welt. Nach seinem Studium in Bonn und Berlin war er am Universitätskrankenhaus in Bonn tätig. 1937 trat er der NSDAP bei. Wegen seiner an Menschen durchgeführten Experimente im Konzentrationslager Dachaus wurde Ruff bei den Nürnberger Ärzteprozessen angeklagt, er bekam jedoch einen Freispruch.

Später arbeitete Ruff als Leitender Arzt bei der Lufthansa, leitete das Institut für Flugmedizin der Deutschen Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt in Bonn und lehrte als Professor an der Universität Bonn. Er starb 1989.

Berühmter Hollywood-Komponist Ramin Djawadi fehlt auf der Karte

Dass die Karte fehlerhaft ist, zeigt sich beim berühmten Hollywood-Komponisten Ramin Djawadi, der unter anderem den Soundtrack für die beliebte Serie „Game of Thrones“ komponierte. Er ist in Rheinhausen aufgewachsen, die Karte lokalisiert ihn aber im rechtsrheinischen Duisburg. Warum? Der Wikipedia-Eintrag über Djawadi nennt lediglich „Duisburg“ als Geburtsort – nicht Rheinhausen.

Hollywood-Komponist Ramin Djawadi wuchs in Duisburg-Rheinhausen auf. Foto: Philip Kuss

>>> KARTE LISTET NOCH WEITERE PERSÖNLICHKEITEN AUS DEM DUISBURGER WESTEN

Zu den weiteren Persönlichkeiten, die die Karte listet, gehören unter anderem der evangelische Theologe Erhard S. Gerstenberger (geboren 1932 in Rheinhausen), der Autor und Verleger Werner Hörnemann (geboren 1920 in Hochheide) und der Flugzeugbau-Ingenieur und Hochschullehrer Karl Heinrich Doetsch (geboren 1910 in Kaldenhausen).

