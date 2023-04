Duisburger Westen: Das sind die 10 schönsten Selfie-Spots

Duisburg-West. Im Westen Duisburgs gibt es viele Motive für ein schönes Selfie. Mal Natur, mal beeindruckende Bauwerke: Hier sind zehn Tipps der Redaktion.

Historische Gebäude, grüne Idylle oder wunderschöne Blütenpracht: Plätze, die es zu fotografieren lohnt, gibt es viele im Duisburger Westen. Unsere Redaktion hat die zehn schönsten Selfie-Points in Rheinhausen und Umgebung zusammengestellt.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

1. Die Kirschblüte in Duisburg-Rheinhausen

Beliebt sind vor allem derzeit Selfies vor der rosa Blütenpracht der Kirschblüte. Wer hier noch ein Foto ergattern möchte, muss sich allerdings beeilen. Die Bäume blühen immer nur für eine kurze Zeit, von März bis April. Gleich zwei Selfie-Points bieten sich fürs Fotografieren der Bäume in Rheinhausen an: Die Straße Grabenacker und das Standesamt. Gerade für frisch vermählte Paare ein perfekter Fotohintergrund.

Die Kirschblüte in ihrer vollen Pracht: Das beliebte Selfie-Motiv ist auch im Duisburger Westen zu finden. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

2. Der Baerler Busch in Duisburg-Baerl

Wer auf der Suche nach einer märchenhaften Selfie-Kulisse ist, wird im Baerler Busch fündig. Tief im Unterholz, über Baumstämme und kleine Pfade, finden Spaziergänger verwunschene Orte, deren Mitte umgekippte Baumstämme zieren, die mit Moos überzogen sind oder Bäume mit verschnörkelten Ästen, die an Erzählungen der Gebrüder Grimm erinnern.

Fast wie im Märchen: Der Baeler Busch in Duisburg bietet viele außergewöhnliche Selfie-Spots. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

3. Der Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen

Sonnenstrahlen, die auf die Oberfläche treffen und den See zum Glitzern bringen oder die Spiegelung der sattgrünen Bäume auf dem Wasser, die am Wegesrand stehen: Idyllische Hintergründe für ein gutes Selfie finden Spaziergänger rund um den Toeppersee in Rheinhausen viele. Wer mehr Action haben möchte, kann in der Nähe der Wasserskianlage versuchen, einen coolen Stunt eines der Wassersportlers in der Luft als Hintergrund einzufangen...

Die Sonne lässt das Wasser glitzern: Der Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen bietet zahlreiche schöne Hintergründe - auch für ein spontanes Selfie beim Spazierengehen. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

4. Die Rheinwiesen in Duisburg-Rheinhausen

Um das Gefühl eines Strandspaziergangs aufs Foto zu bekommen, lohnt sich ein Ausflug zu den Rheinwiesen in Rheinhausen. Zumindest bei Niedrigwasser sind die Sandzungen sichtbar, die an die Buhnen an der Nord- und Ostsee erinnern. Schwappen dann noch ein paar Wellen des Rheins im Hintergrund des Fotoausschnitts ans Ufer ist das Urlaubsbild perfekt.

Ein Selfie am Ufer des Rheins auf den Rheinwiesen wirkt wie ein Urlaubsschnappschuss. Foto: Lars Heidrich / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

5. Der Turm der Eisenbahnbrücke in Duisburg-Rheinhausen

Wer auf der Suche nach einer historischen Kulisse für sein Selfie ist, ist an der Eisenbahnbrücke richtig, die Rheinhausen und Hochfeld verbindet. Die Brückenpfeiler auf Rheinhauser Seite sehen aus wie Türme einer alten Burg aus vergangenen Zeiten. Selfie Tipp aus der Redaktion: Von unten fotografiert, passt der ganze Turm aufs Bild.

Achtung, Verwechslungsgefahr: Dieses imposante Bauwerk gehört zur Eisenbahnbrücke in Rheinhausen und ist kein Schloss. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

6. Businesspark Asterlagen in Duisburg-Rheinhausen

Der Businesspark Niederrhein in Asterlagen bietet nicht nur Platz für viele Unternehmen, sondern ist auch durch seinen Park mit viel Grün und den zahlreichen Kunstobjekten ein beliebtes Ziel für einen Spaziergang. Hier sind nicht nur Selfies neben bunten Skulpturen möglich, sondern auch vor einem Gewässer inklusive Fontäne.

Kunstliebhaber können im Businesspark Niederrhein in Asterlagen ein Selfie mit Kunstwerken machen. Foto: Lars Heidrich / Funke Foto Services

7. Siedlung Johannenhof in Duisburg-Homberg

Wer besondere Häuser als Hintergrund für ein Selfie schätzt, der wird in der Siedlung Johannenhof in Homberg fündig. Mittlerweile steht sie unter Denkmalschutz. Besonders auffällig sind die vielen Häuser mit der schwarz-braunen Holzverschalung der Hauswände. Hans-Joachim Paschmann, Bezirksbürgermeister von Homberg/Ruhrort/Baerl, hat jüngst die Siedlung als einen seiner Lieblingsplätze im Duisburger Westen benannt.

Die Siedlung Johannenhof in Duisburg-Homberg zeichnet sich durch die markanten Hausfassaden aus. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

8. Rheinaue Friemersheim in Duisburg-Friemersheim

Wer nicht nur vom Alltag abschalten, sondern auch ein Foto in grüner Natur knipsen möchte, findet in der Rheinaue Friemersheim die passenden Motive. Wege führen durch Bäume und an Feldern vorbei. Nicht selten sind dabei auch Pferde und Kühe anzutreffen. Tipp der Redaktion: Von der Eisenbahnsiedlung ist die Rheinaue gut zu erreichen.

Natur pur und sattes Grün gibt es in der Rheinaue in Duisburg-Friemersheim. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

9. Wasserturm Hohenbudberg in Duisburg-Friemersheim

Es ist ein imposantes Bauwerk, das den Kern der Duisburger Eisenbahnsiedlung bildet. Der Wasserturm Hohenbudberg wurde zwischen 1915 und 1916 für die Versorgung des Rangierbahnhofs Hohenbudberg errichtet und gilt heute als Industriedenkmal. Mittlerweile befinden sich im Inneren Wohnungen, von außen ist der markante Turm ein beliebtes Fotomotiv.

Der Wasserturm Hohenbudberg ist das Herzstück der Eisenbahnsiedlung in Duisburg. Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

10. Alte Dorfkirche in Duisburg-Friemersheim

Dorf-Idylle mitten in Friemersheim: Wer von der Dahlingstraße in die Friemersheimer Straße abbiegt, fühlt sich in eine längst vergangene Zeit zurückversetzt. Wohl kaum ein Motiv wird im Duisburger Westen öfter geknipst als der historische Ortskern. Herzstück des Platzes: Die alte Dorfkirche mit ihrer schneeweißen Fassade, die zu den ältesten Bauwerken im Duisburger Westen zählt. An absoluter Selfie-Tipp.

Ein äußerst beliebtes Fotomotiv im Duisburger Westen: Die Dorfkirche in Friemersheim. Foto: Hans Blossey / Funke Foto Services

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West