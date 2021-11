Duisburger Spielkorb zeigt „Haus im Glück“ in Homberg

„Haus im Glück“ heißt das Stück, dass das Duisburger Kinder- und Jugendtheater Spielkorb am 14. November in Duisburg-Homberg zeigt.

Duisburg-Homberg. Das Duisburger Kinder- und Jugendtheater „Spielkorb“ zeigt „Haus im Glück“ am Sonntag, 14. November, in Duisburg-Homberg. Der Eintritt ist frei.

„Haus im Glück“ heißt die Produktion der „United Puppets“ aus Berlin, dass das Duisburger Kinder- und Jugendtheater Spielkorb am Sonntag, 14. November, um 15 Uhr in der St. Peter-Mehrzweckhalle, Friedhofsallee 100a, in Duisburg-Homberg zeigt. Erzählt wird die Geschichte eines Zwillingspaares. „Sie bekommen ein Haus geschenkt. Ein Traumhaus, frisch aus der Verpackung. Ein Schlauhaus, das wunderbare Dinge kann. Es funkt. Es leuchtet. Es hat Ideen. Es hat Witze auf Lager und Zubehör ohne Ende. Es ist gekommen, um das Leben der Zwillinge zu verbessern“, heißt es in einer Ankündigung.

[Sie wollen keine Nachrichten aus Duisburg mehr verpassen? Hier können Sie unseren abendlichen und kostenlosen Duisburg-Newsletter abonnieren]

Doch schon bald stellen die Zwillinge fest: Das Auspacken und Aufbauen war besser als das verbesserte Leben. Sie haben dabei völlig aus den Augen verloren, was sie selber wollen. Höchste Zeit für eine Verbesserung der Verbesserung! „Die Frage nur: Was brauchen sie eigentlich? Und was nicht? Was macht Spaß und was kann weg, ist Quatsch? Stück für Stück legen die Zwillinge so den Grundstein für ihre eigene Vorstellung vom Glück.“

Das Stück eignet sich für Kinder von vier bis neun Jahren, der Eintritt ist frei. Es gilt die 2G-Regel, Zuschauer müssen einen Nachweis über eine Impfung oder Genesung vorlegen. Ausgenommen sind Kinder unter zwölf Jahren, Schwangere sowie Personen, die ein ärztliches Attest vorlegen können. Weitere Informationen auf www.duisburg.de/spielkorb

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West