Duisburger Künstlerbund: Ausstellung mit vergessenen Werken

Duisburg-Rheinhausen. „Spuren der Anfänge“ heißt die Ausstellung zum 100-Jährigen des Duisburger Künstlerbundes im Rheinhauser Museum St. Laurentius. Eine Fundgrube!

Welch eine Mammutaufgabe in der Recherche: „Über 1000 Dokumente mit Details aus der Gründungszeit des Duisburger Künstlerbundes haben wir ausgewertet“, so schildert es Sabine Haustein. Bei der Vernissage zur Ausstellung „Spuren der Anfänge“ zum 100. Jubiläum des Künstlerzusammenschlusses hat Haustein Beiträge herausgesucht, die von Helene Schaeffer, Jutta Hetges und Gerd Klöcker im Friemersheimer Museum St. Laurentius vorgetragen wurden. Diese historischen Schnipsel sind teils auch Bestandteil des knapp 500-seitigen Katalogs „Spuren der Anfänge“, den Haustein mit den Freunden des Museums St. Laurentius herausgegeben hat.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Und knapp 100 Ausstellungsbesucher ließen sich bei der Vernissage mitnehmen in die wilden 20er des vorigen Jahrhunderts und konnten nachempfinden, mit welchen Widrigkeiten der Duisburger Künstlerbund (DKB) in der Anfangszeit konfrontiert war. Das achterbahnartige Auf und Ab des Bundes wurde mit Jazzimprovisationen von Friedhelm Pöttel an der Gitarre begleitet, teils mit expressionistischen Flageoletttönen, die die Pinselstriche auf den Gemälden an den Wänden tonal nachzeichneten.

Sabine Haustein, Vorsitzende des Vereins „Freunde des Museums St. Laurentius“ im November 2022 mit den ersten Werken, die sie für die Ausstellung „Spuren der Anfänge“ zum 100. Geburtstag des Künstlerbundes zusammengetragen hat. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Da ist die Rede von chronischem Geldmangel in der Wirtschaftskrise, die das Wirken der zehn Gründungsmitglieder erschwerte. Einige Feuilletonisten der regionalen Zeitungen schossen sich vernichtend auf die Künstler ein: „Es ist nicht zuviel gesagt, wenn man die Gemälde als „guten Durchschnitt“ bezeichnet. Daß gerade am grauen Niederrhein, keine ausgesprochene Farbenfreude sich entfaltet, ist begreiflich“, heißt es in einer Kritik aus dem Duisburger Generalanzeiger zu einer Ausstellung im Jahr 1928. Oder: „Es muss gesagt werden, daß...das eine oder andere Mitglied schon Besseres geschaffen“ habe, wie es im Dezember über die gleiche Werkschau in der Rhein- und Ruhrzeitung geschrieben wurde.

Längst vergessene Werke der Gründungsmitglieder des Duisburger Künstlerbundes

Die Karnevalsparty des Bundes im Jahr 1927 deutet auf eine ausgelassene Stimmung hin: „Vergessen Sie aber nicht, verstaubte Bürgerlichkeit, deren Rückgabe nicht garantiert werden kann, an der Garderobe auf Eis zu legen“, steht in der Einladung zur Party.

Verstaubte Bürgerlichkeit war entlang der Ausstellung im St. Laurentius-Museums nicht zu spüren, eher eine stilistisch uneinheitliche, aber höchst kreative Vielfalt der knapp 50 Werke der zehn Mitbegründer. Roger Löcherbach vom DKB sagt: „Die Ausstellung wirkt wie eine Jazzkapelle, wobei aber jeder seine Individualität beibehält.“ Klaus-Dieter Brüggenwerth von den freien Duisburger Künstlern meint: „Es ist beeindruckend, wie die Organisatoren selbst vergessene Werke ans Licht gebracht haben.“

>>> INFORMATIONEN ZUR AUSSTELLUNG IN DUISBURG-RHEINHAUSEN:

Die Ausstellung „Spuren der Anfänge - Die Gründungsmitglieder des Bundes Duisburger Künstler“ läuft bis zum 7. Oktober.

Öffnungszeiten: jeden ersten Sonntag im Monat, 14 bis 17 Uhr, oder nach Absprache.

Museum St. Laurentius, Martinistraße 7, 47229 Duisburg. Kontakt: museum.st.laurentius@web.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West