Duisburger kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Am Freitagabend prallte in Duisburg-Bergheim ein Autofahrer gegen einen Baum.

Duisburg-Rheinhausen. Am Freitag kam ein 67-Jähriger mit seinem Opel von der Fahrbahn in Bergheim ab und prallte gegen einen Baum. Er verletzte sich dabei schwer.

Ein 67-jähriger Autofahrer ist am Freitag in Bergheim an der Neuen Krefelder Straße gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilt, führte ein internistischer Notfall dazu, dass der Duisburger um 18.30 Uhr mit seinem Opel von der Fahrbahn abkam.

Ein Rettungswagen brachte ihn schwer verletzt ins Krankenhaus. Laut Polizeiangaben befindet der Fahrer sich auf dem Weg der Besserung.