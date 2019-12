Duisburger Hundetrainerin brachte Hündin Ivy Benehmen bei

„Als ich Ivy zum ersten Mal zu Hause besucht habe, hat sie mir zur Begrüßung in die Wade gebissen.“ Barbara Köhler blickt aufmunternd zu Hundehalterin Iris Lemke, die etwas gequält nickt und zugibt, ihre Hündin damals nicht mehr im Griff gehabt zu haben. „Sie hat die ganze Zeit gebellt, an der Leine gezogen, und wenn wir sie nicht festgehalten hätten, dann hätte sie alles zerfleischt, was sich bewegt hat“, erzählt Katrin und streichelt Ivy liebevoll über den Kopf. Die stupst zärtlich die Hand von Frauchen an und lugt eher verängstigt als aggressiv hinter ihrer Besitzerin hervor. Kaum zu glauben, dass dieser Hund vor ein paar Jahren eine echte Belastungsprobe für Familie Lemke war.

Auch Hunde fühlen sich überfordert

„Ivy hatte eine ganz typische Angst-Aggressionsstörung“, erklärt Hundeschulleiterin Barbara Köhler, die wir diesmal in unserer Serie „Hunde im Westen“ vorstellen. Hunde, die von ihren Besitzern keine klaren Signale bekommen, übernehmen selbst die Kontrolle und dominieren nicht nur ihr Zuhause, sondern auch das gesamte Umfeld. Das heißt, sie bellen, ziehen an der Leine und sind aggressiv. „Wir konnten keinen Besuch mehr bekommen, kaum noch weggehen, das war wirklich schlimm. Wir wussten keinen Rat mehr“, erzählt Katrin.

Durch eine Bekannte ist sie dann vor drei Jahren, etwa ein halbes Jahr, nachdem sie Ivy aus dem Tierheim geholt hatte, auf Barbara Köhler aufmerksam geworden. Die hörte sich alles an und war gar nicht mal so überrascht von dem Problem. „Wenn ich in eine Familie komme, dann gucke ich mir das Tier an, aber viel wichtiger sind natürlich das Umfeld und der Charakter der Besitzer. Ich muss den Menschen ja beibringen, ihr Tier so zu erziehen, dass es seinen Platz findet“, erklärt die 51-Jährige. Und das geht sogar recht schnell. „Wir haben schon nach ein paar Tagen deutliche Verbesserungen gespürt. Als Ivy einmal begriffen hatte, dass wir die Bestimmer sind, hat sie vor lauter Erleichterung drei Tage fast nur geschlafen und sich erholt.“

Die Hundetrainerin Barbara Köhler (rechts) mit Iris Lemke und ihrer Mischlingshündin Ivy. Dank Köhler sind die beiden jetzt ein gutes Team. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Das zeigt dem Hundecoach ganz deutlich, dass Ivy mit der Situation komplett überfordert war. Hunde lassen sich nach Auffassung von Trainerin Barbara gerne im Rudel leiten. Wenn sie selbst die Kontrolle übernehmen müssen, sind die meisten gestresst.

Ruhephasen zeigen den Stresspegel

Ihren Erfahrungen nach sind die Ruhephasen ein guter Indikator für den Stresspegel des Tieres. Hunde schlafen 18 bis 22 Stunden am Tag. Wessen Vierbeiner wesentlich aktiver ist, der sollte sich Gedanken über das Tagespensum machen und vielleicht ein wenig gegensteuern. Das ist aber noch nicht alles. Stressbedingtes Dominanzverhalten zeigt sich noch an anderen Signalen, die der Profi als erstes prüft: Wenn der Schlafplatz direkt vor der Eingangstür ist, dann bestimmt nicht, weil die Fußmatte so kuschelig ist, sondern weil der Hund als verantwortliches Oberhaupt darüber bestimmt, wer ins Haus darf und wer nicht. Auch erhöhte Sitzpositionen mit Rundumblick zeigen an, dass Waldi hier der Herr im Haus ist und nicht Waldemar.

All das sind keine Gründe zur Resignation, sondern lediglich zum Umlernen. Ivy und Iris haben schon nach ein paar Stunden mit dem Hundecoach festgestellt, dass sie die Hierarchie neu festlegen können. „Alles, was Ivy in ihrer Position bestärkt hat, mussten wir konsequent lassen. Das war erst schwer, aber wir hatten ja Gott sei Dank Hilfe.“

Hundebesitzer interpretieren die Signale ihrer Tiere häufig falsch

Barbara Köhler hat nach 14 Jahren als Trainerin für Problemhunde ein gutes Gespür für die Barriere, die zwischen Hund und Halter existiert. Oft liegt es daran, dass der Hundebesitzer die Signale des Tieres falsch interpretiert und den Hund durch gut gemeintes Streicheln oder durch Leckerchen nur noch mehr verwirrt. Das verstehen die Hilfesuchenden meist recht schnell und sind begeistert von den Fortschritten, die sie in einer vermeintlich festgefahrenen Situation auf einmal machen. „Meist buchen die Leute bei mir ein Paket von zehn Stunden. Ich komme nach Hause und berate die Halter in Einzelgesprächen“, so Köhler. Im Schnitt braucht sie etwa drei Monate, bis Hund und Herrchen sich so aufeinander eingependelt haben, dass es intuitiv klappt. Ohne die erfahrene Trainerin hätte die Familie Ivy wahrscheinlich wieder abgeben müssen. Heute freuen sie sich über ein alles in allem folgsames Tier, das seinen Platz gefunden hat.

>>> Der Kontakt zur Hundeschule <<<

Barbara Köhler sorgt seit 14 Jahren mit ihrer mobilen Hundeschule im Großraum Duisburg dafür, dass Hunde und Herrchen stressfrei miteinander leben können. In Einzelstunden zeigt sie Möglichkeiten zur sinnvollen Kommunikation mit dem Tier.

Beratungspakete bestehen meist aus zehn Stunden und kosten 840 Euro. Info: 0177 3697580 oder im Internet: www.mobile-hundeschule-koehler.de