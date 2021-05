Duisburger Gesamtschule erhält Deutschen Schulpreis

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) verleiht den Deutschen Schulpreis 20|21 Spezial in der Kategorie "Zusammenarbeit in Teams stärken" an die Städtische Gesamtschule Körnerplatz in Duisburg

Duisburg. Die Gesamtschule Körnerplatz in Rheinhausen ist in der Kategorie „Zusammenarbeit in Teams stärken“ ausgezeichnet worden. Preisgeld: 10.000 Euro.

Die Städtische Gesamtschule Körnerplatz in Duisburg erhält den mit 10.000 Euro dotierten Deutschen Schulpreis 20|21 SPEZIAL für ihr besonderes Engagement, die Zusammenarbeit in Teams während der Corona-Zeit zu stärken. Neben ihr wurden Schulen aus Hamburg, Hessen, Niedersachsen und zwei weitere NRW-Schulen in sechs weiteren Themen ausgezeichnet.

Mit der Sonderausgabe des renommierten Wettbewerbs zeichnen die Robert Bosch Stiftung GmbH und die Heidehof Stiftung GmbH in Zusammenarbeit mit der ARD und der ZEIT Verlagsgruppe die besten während der Corona-Pandemie entstandenen Schulkonzepte aus. Alle nominierten Schulen haben die Möglichkeit, am zweijährigen Schulentwicklungsprogramm des Deutschen Schulpreises teilzunehmen.

Bundespräsident: „Die Pandemie kreative Stärken hervorgebracht hat“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in diesem Jahr die Schirmherrschaft über den Deutschen Schulpreis Spezial übernommen und die Preisträger heute live auf dem Deutschen Schulportal bekanntgegeben. Bei der Preisverleihung in Berlin sagte der Bundespräsident: „Deutschland ist nicht da, wo es sein sollte. Die Pandemie entblößt unsere Schwächen im Bildungssystem. Das muss anders werden. Ich weiß aber auch, dass die Pandemie kreative Stärken hervorgebracht hat: An vielen Schulen haben Schulleiterinnen und Lehrer nicht geklagt, sondern in kürzester Zeit umgedacht und beherzt gehandelt. Viele wachsen in dieser schwierigen Zeit über sich hinaus, um für ihre Schülerinnen und Schüler da zu sein.“

Insgesamt hatten sich 366 Schulen für den diesjährigen Schulpreis Spezial beworben. 121 von ihnen wurden von der Jury des Deutschen Schulpreises für die Teilnahme an einem Schulpreis-Camp ausgewählt, das Ende Februar 2021 stattfand. Über drei Tage konnten sich die Schulen virtuell vernetzen und gemeinsam an ihren Konzepten arbeiten. Aus diesen Bewerbern hat die Jury 18 Schulen nominiert und sieben ausgezeichnet.

Jury: „Es wird nicht nach Hierarchien gefragt“

Die Städtische Gesamtschule Körnerplatz konnte die Jury damit überzeugen, dass sie flexibel wie strategisch grundsätzlich im Team agiere. „Diversität und verschiedene Meinungen würden begrüßt, Kompetenzen anerkannt und nicht nach Hierarchien gefragt. In der Pandemie konnten so gute Ideen entstehen und mutige und außergewöhnliche Lösungen gefunden werden“, heißt es seitens der Jury. Die Team- und Bindungskultur zeige sich auch im Umgang mit den vielen Seiten- und Quereinsteigenden. Digitale Lehrproben und Teamqualifizierungen gehörten zum Alltag. Ein Schüler beschrieb seine Schule so: „Für mich sind alle Vertrauenslehrerinnen und Vertrauenslehrer.“

