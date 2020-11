Duisburger Gastronom setzt die Feldküche wieder ein

Der erste Lockdown war noch nicht ganz verdaut. Sein Restaurant nahm gerade wieder Fahrt auf, dann musste Freddy Driesen die Weichen an seinem „Stellwerkshof“ erneut Richtung Abstellgleis umlegen. Seit Anfang November bleibt im Friemersheimer Restaurant coronabedingt die Küche kalt. Ein Schock für den Gastronom. „Es sind zwar die zehn Milliarden Euro als Hilfen für die Gastronomie durch den Bund geplant, nur inwieweit wir davon etwas abbekommen, kann man nicht abschätzen“, sagt er. Dafür geht der 53-Jährige davon aus, dass „sämtliche Weihnachtsfeiern in diesem Jahr wegfallen, weil sich die Lage im Dezember nicht wieder normalisiert.“

Im Frühjahr hatte Freddy Driesen die Idee, eine alte Feldküche des THW im Internet zu ersteigern, von März bis Ende April lieferte er unter dem Logo „Leonies Feldküche“ warmen Mittagstisch an bestimmte Punkte im Duisburger Westen. „So eine Küche ist ja extra für Krisenzeiten gedacht“, sagt Driesen. Da die Anlage gebraucht war, musste der findige Bastler daran schrauben und nachbessern. Die Küche verfügt über zwei leistungsstarke Öfen, eine Bratvorrichtung, zwei Suppenkessel mit einem Gesamtfassungsvermögen für fast 200 Liter Suppe und 30 Kilogramm Nudeln. Alles wird über Gasflaschen betrieben.

Transportanhänger für die Küche selbst entwickelt

Damit er mit der Küche „offroad“ gehen konnte, musste ein Transportanhänger her. „Da es keine Normierung für die Anlage gab, mussten wir also ein tragfähiges Gefährt „Marke Eigenbau“ entwickeln.“ In seiner Schwafheimer Werkstatt schraubte und schweißte er mit seinem Bruder und seinem Sohn Maurice daran. „Als Kirmeskind bin ich handwerklich begabt, ich habe früh auf dem Rummel mitgearbeitet. Ich habe zuerst ein fixes Zugrohr und eine neue Achse besorgt, dann haben wir 800 Kilogramm Eisen, 30 Quadratmeter Aluminiumbleche, sowie Kleinteile in dem Anhänger verbaut“, erklärt Driesen. Über den Sommer hatte er den Transporter in seine Einzelteile zerlegt, generalüberholt und eine zweite tragende Achse installiert.

Da seine Frau Leonie kocht, heißt der fahrende Service „Leo‘s mobile Feldküche“ - so ganz abseits von Lieferando und Co.. „Meiner Frau überlasse ich gerne das Kochen, ich bin eher für das Handwerkliche zuständig“, sagt Freddy Driesen mit einem Lächeln. Die Nachfrage sei jetzt schon groß auf dem Friemersheimer Markt. Kundin Irmgard Schütz nimmt direkt zwei Portionen mit Linseneintopf nach Hause. „Gerade Eintöpfe schmecken ja aufgewärmt morgen noch besser“, sagt die Friemersheimerin und lächelt.

Leo’s Feldküche steht ab 11 Uhr immer montags und donnerstags beim Getränkemarkt KOLO in Rumeln-Kaldenhausen, dienstags und freitags auf dem Friemersheimer Markt und mittwochs und samstags am Raiffeisenmarkt Trompet/Schwafheim.