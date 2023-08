Duisburger bringt Kalender heraus: Das sind die Motive

Duisburg-Friemersheim. Auch für 2024 gibt es einen Kalender von Burkhard Münster mit Motiven aus Duisburg-Friemersheim. Wo es den Kalender gibt und was er kostet.

Er ist ein richtiger Überflieger. Zumindest, wenn Hobby-Fotograf Burkhard Münster in einem Hubschrauber sitzt und von da aus den Ausblick über den Rhein und umliegende Duisburger Stadtteile genießen kann. Sein Glück war nicht nur, dass er diesen Helikopterflug bei einem Preisrätsel gewonnen hatte: „Es war natürlich super für mich, dass der Rundflug auch mit einer kleine Schleife über Friemersheim führte. So konnte ich einige tolle Fotos von oben schießen“, sagt der 60-jährige Hobby-Fotograf. Welche Ausblicke dabei entstanden sind, kann man jetzt in seinem neuen Kalender für 2024 sehen, den „Buggy“ Münster in Eigenregie produziert hat.

Ein malerisches Motiv: Das Kalenderbild für September 2024. Foto: Burkhard Münster

Einige Luftaufnahmen dieses Rundflugs hat er in sein neuestes Werk „Friemersheim und Umgebung etwas anders“ übernommen. Der Kalender ist eine gelungene Mischung aus Panorama- und Nahaufnahmen. Das Titelbild ziert ein Foto mit Blick von oben auf den Werthschen Hof in den Rheinauen mit einem mannigfaltigen Farbenspiel der umliegenden Bäume. „Das war im Frühling, als der Blütenstand unterschiedlich weit fortgeschritten war“, sagt Burkhard Münster.

Die Dorfkirche in Duisburg-Friemersheim taucht mehrmals im Kalender auf

Natürlich gibt es keinen Kalender von ihm ohne die Dorfkirche. Gleich zweimal taucht sie auf, einmal für das Januarblatt ganz weiß und in Schnee gehüllt, und für den Monat Dezember hat Münster sie in einer weihnachtlichen Stimmung aus der Luft fotografiert. „Das Bild habe ich damals mit einer Drohne gemacht“, erzählt er. „Damit die gesamte Beleuchtung um die Kirche möglichst scharf wurde, war es wichtig, die Drohne in der Luft gut auszupendeln.“ Denn ein gutes Foto akzeptiert nur minimale Schwankungen des Fluggeräts und der darin befestigten Kamera. „Schon leichte Winde beeinflussen die Bildqualität“, weiß Münster. Andere Luftaufnahmen zeigen die Wassertürme Bergheims und der Hohenbudberger Eisenbahnsiedlung. Ein weiteres Bild vom Werthschen Hof für den Monat Mai entstand bei dem Hubschrauberrundflug und es zeigt die Stallungen des Gehöfts.

Es gibt keinen Kalender von Hobbyfotograf Burkhard Münster ohne die Dorfkirche: In diesem Kalender aus dem Jahr 2019 war sie ebenfalls schon Motiv (Archivbild). Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Genauso sieht man die Kirche St. Joseph und die Kreuzkirche aus der Vogelperspektive. Andererseits hat „Buggy“ Münster Glück gehabt, als er für den Monat Februar zwei Rehe in der Morgendämmerung fotografisch einfangen konnte. „Das war am Mühlenberg, da laufen öfters welche umher“, erinnert sich Burkhard Münster. Nahaufnahmen von Blüten und Insekten komplettieren den Jahresplaner, sowie eine Herbstidylle vom Teich am Johanniter-Krankenhaus. Seinen Urlaub wird der gelernte Kranfahrer im Berchtesgadener Land verbringen. „Dort werde ich wieder auf Fotosafari in den Bergen gehen“, freut sich Münster.

Wo es den Kalender des Duisburgers gibt und was er kostet

Den Kalender „Friemersheim und Umgebung etwas anders 2024“ von Burkhard Münster kann man für 15 Euro bei ihm erwerben, Format DIN A4, quer. Noch etwa 70 Exemplare sind vorrätig. Telefonische Bestellungen unter: 0176/20143686.

