Duisburg: Versuchter Einbruch in Schule - Täter gefasst

Eine aufmerksame Zeugin konnte einen Einbruch in eine Schule in Duisburg-Bergheim verhindern (Symbolbild).

Duisburg-Bergheim. Zwei Männer haben in Duisburg-Bergheim versucht in eine Schule einzubrechen. Eine aufmerksame Zeugin alarmierte rechtzeitig die Polizei.

Ein lauter Knall riss die Anwohnerin (25) einer Schule an der Straße Paschacker am späten Donnerstagabend, 16. März, gegen 23 Uhr, aus dem Schlaf. So beschreibt es die Polizei in einer Pressemitteilung. Drei Männer hatten mit ihrem Opel Corsa und mit Hilfe eines Spanngurtes ein Tor zum Schulgelände aus der Verankerung gerissen, heißt es.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Die alarmierten Polizisten hätten wenig später am Auto die drei mutmaßlichen Einbrecher im Alter zwischen 21 und 27 Jahren angetroffen. Einer von ihnen habe zugegeben, dass sie in die Schule einbrechen wollten. Bei der Überprüfung der Kennzeichen sei herausgekommen, dass diese nicht für das Auto ausgegeben waren und als gestohlen galten. Vor Ort haben die Beamten nicht klären können, wem das Auto gehört, so dass sie es sicherstellten. Das Trio muss sich nun mit Strafanzeigen auseinandersetzen.

Polizeisprecher Jonas Tepe erklärte der Redaktion, dass die Männer wohl vorhatten ein Video in der Schule zu drehen. Ähnliche Fälle hat es auch im vergangenen Herbst in Oberhausen gegeben. Dort ist eine Kinderbande zwischen neun und 16 Jahren in mehr als 20 Kitas und Schulen eingebrochen. Sie haben Ketchup und Cola versprüht, Türen und Schließfächer aufgebrochen oder Gegenstände wild in den Räumen verstreut. Die Schadenssumme durch die Zerstörung wurde auf 100.000 Euro geschätzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West