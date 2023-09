Duisburg: Urlaub, geschlossen? Viele Spekulationen um SKunst

Seit einiger Zeit ist das Gebäude in Duisburg-Hochheide, in dem auch der Imbiss SKunst angesiedelt ist mit einem Bauzaun umgeben.

Duisburg-Homberg. Seit einiger Zeit ist der Imbiss SKunst in Duisburg-Homberg geschlossen. Über den Grund gibt es viele Spekulationen – im Internet und vor Ort.

Das kleine Ecklokal an der Augustastraße 78 in Homberg sieht verwaist aus. Zwar stehen noch Tische und Stühle in dem Dönerimbiss SKunst, der erst im vergangenen Jahr eröffnet hat, und auch die Theke mit den Gastronom-Behältern steht noch an Ort und Stelle. Doch: Die Auslagen sind leer. Da, wo sich bis vor Kurzem noch ein Dönerspieß gedreht hat und allerlei Leckereien in der Auslage zu sehen waren, herrscht gähnende Leere.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

In der Facebook-Gruppe „Wir sind Homberg/Hochheide“ fragen sich Nutzer bereits seit einigen Wochen, warum das Lokal geschlossen ist. „Das letzte, was ich gelesen habe, war, dass die Damen im Urlaub sind“, schreibt eine Nutzerin. Ein Anderer kommentiert: „Das Dach wird neu gedeckt. Das Restaurant macht Urlaub.“ Tatsächlich ist das Gebäude seit einiger Zeit mit einem Bauzaun umgeben.

SKunst in Duisburg-Homberg laut Internet noch geöffnet

Doch auch der Versuch der Redaktion, die drei Inhaberinnen vor Ort im Lokal, über die sozialen Medien, per Mail oder telefonisch zu erreichen, scheiterte. Ohne, dass ein Freizeichen erklingt, ertönt nur eine Bandansage: „Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen.“ Der Anschluss scheint – zumindest zeitweise – nicht verfügbar zu sein. Andererseits: Im Internet steht immer noch, dass das Lokal täglich, außer montags, ab 12 Uhr beziehungsweise sonntags ab 13 Uhr geöffnet ist.

Auf Nachfrage vor Ort bei den Nachbarn, ob sie wüssten, wann der Dönerladen wieder öffnet, vermuten einige: „Die kommen nicht mehr wieder.“ Warum? „Das weiß ich nicht genau. Die haben aber aufgegeben“, erklärt ein Mann, der seinen Namen öffentlich nicht nennen möchte.

Ob das Restaurant in Duisburg-Homberg noch mal öffnet, ist fraglich

Noch im November 2022 berichtete unsere Redaktion über das besondere Konzept des Dönerladens, der nur von Frauen betrieben wird: Selma Kart, Leyla Kollmann, Yurdanur Yavuz und deren Tochter Ebru erfüllten sich den langersehnten Wunsch der Selbstständigkeit. Damals erklärten sie sogar noch ihre Zukunftspläne: „Auf Dauer werden wir jemanden einstellen müssen, weil wir ja auch irgendwann mal freihaben wollen.“

Nun bleibt ungewiss, ob der Homberger Imbiss noch eine Zukunft hat. Facebook-Nutzern wird der Dönerladen fehlen, sollte er nicht wieder eröffnen: „Es war immer frisch und lecker zubereitet. Da können sich andere Pommesbuden und Dönerläden in Homberg eine Scheibe von abschneiden!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West