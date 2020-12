Duisburg: Senegalhilfe St. Peter sammelt wieder Spenden

Duisburg-Homberg. Die Homberger Senegalhilfe St. Peter möchte von Spenden Familien mit Reis versorgen. Die Corona-Pandemie trifft das Land in Westafrika hart.

Die Corona-Pandemie hat die ganze Welt fest im Griff. Während auch hierzulande Betriebe nur eingeschränkt oder überhaupt nicht arbeiten können, Menschen in Kurzarbeit geschickt und gewinnbringende Veranstaltungen abgesagt werden, trifft es die ärmeren Länder noch viel härter. „Da können wir uns glücklich schätzen, dass wir hier leben“, sagt Josef Jahrmarkt von der Homberger Senegalhilfe St. Peter.

Die Initiative bittet auch in diesem Jahr wieder um Spenden, um Familien im Senegal mit einem Sack Reis zu unterstützen. Die Hilfe erreicht die Großstadt Thiès nahe der Hauptstadt Dakar. „Beim letzten Mal konnten wir rund 850 Familien unterstützen“, erklärt Jahrmarkt. Rund 14.000 Euro sind zusammengekommen.

Für 25 Euro kann die Hilfsorganisation im Senegal einen Sack mit 50 Kilogramm Reis erwerben. „Wir schicken das Geld rüber, anschließend kann unser Partner vor Ort mit lokalen Händlern verhandeln“, erklärt Jahrmarkt. Der Reis wird anschließend an eine Zentralstelle geliefert, von dort an die Familien verteilt.

Corona: Spendenbereitschaft der Bürger besonders wichtig

Die Spendenbereitschaft der Bevölkerung sei in diesem Jahr von besonderer Bedeutung. Die Senegalhilfe sammelt Spendengelder überwiegend auf Veranstaltungen. Durch die Corona-Pandemie mussten die meisten in diesem Jahr abgesagt werden. „Das Kartoffelfest, die Modenschau, das Adventsfrühstück – da fehlen uns bestimmt schon 10 bis 12.000 Euro“, sagt Jahrmarkt.

Dabei leide das Land in Westafrika unter der Pandemie besonders. Während der ersten großen Corona-Welle im März mussten die Märkte, auf denen sich die Senegalesen primär mit Nahrungsmitteln eindecken, schließen. „Viele Männer, die normalerweise als Straßenhändler arbeiten, konnten zudem wegen Reiseverboten nicht arbeiten“, erklärt Jahrmarkt. „Sie haben also nichts verdient.“ Zudem könne ein Großteil der Bevölkerung keine Vorräte anlegen, viele leben von der Hand in den Mund.

Senegalhilfe: Handgestricke Socken in der Blumenwerkstatt in Hochheide

Ein glücklicher Zufall hat der Initiative eine weitere Möglichkeit beschert, um dringend notwendige Spendengelder zu sammeln: In der Blumenwerkstatt in Hochheide (Moerser Straße 249) verkauft Inhaberin Marianne Packowski von der Senegalhilfe handgestrickte Socken.

Da Handwerkermärkte und Co. aktuell ausfallen, freut sich die Initiative besonders über die Hilfe. „Wir sind erstaunt, wie gut das angenommen wird“, sagt Jahrmarkt. „Unsere fleißigen Strickerinnen mussten bereits nachstricken, da die erste Ladung bereits vergriffen war.“ Zusätzlich werden demnächst auch handgestrickte Fingerhandschuhe im Blumengeschäft angeboten. Handschuhe und Socken kosten je nach Größe zwischen 13 und 14,50 Euro.

Senegalhilfe St. Peter: Hier gibt es weitere Informationen

Weitere Informationen zur Senegalhilfe St. Peter und den Spendenmöglichkeiten gibt es bei Josef Jahrmarkt, telefonisch unter 02066/1405.

Auch Einnahmen aus der Aktion „Vogel- und Insektenschutz bei uns – Reis im Senegal“ kommen der Senegalhilfe zugute. Handgefertigte Nistkästen, Futterhäuser und Insektenhotels können bei Heinz Horn erworben werden, erreichbar unter 02066/999922.