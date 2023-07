Duisburg: Reparatur-Kurs „nur für Frauen“ – noch zeitgemäß?

Duisburg-West. Die VHS Duisburg-West bietet im August einen Fahrrad-Reparaturkurs „speziell für Frauen“ an. Brauchen Frauen eine andere Schulung als Männer?

Ein Kurs der Volkshochschule Duisburg-West bietet bald einen Workshop zum Thema Fahrradreparatur an. Der Kurs richtet sich an Teilnehmerinnen, „die gerne Rad fahren, aber sich noch nie selbst an die Reparatur gewagt haben“, heißt es in einer Ankündigung der Stadt Duisburg. Die Betonung liegt hier auf „Teilnehmerinnen“. Denn der VHS-Kurs ist laut Mitteilung „speziell für Frauen“.

Ein Umstand, der in dieser Redaktion zu einer Diskussion geführt hat. Ist es sinnvoll, bei einem Thema wie Reparaturen nach Geschlechtern zu trennen? Suggeriert das etwa, dass Frauen im Gegensatz zu Männern einen eigenen Kurs brauchen, um es zu verstehen? Die Redaktion war sich einig: Sonderlich zeitgemäß klingt das nicht. Wie lässt sich das erklären?

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

„Wir bieten diesen Fahrrad-Reparaturkurs speziell nur für Frauen an, da einige Frauen auf uns zugekommen sind, die vorher an einem gemischten Kurs teilgenommen haben“, sagt ein Sprecher der Stadtverwaltung auf Anfrage der Redaktion. Dort fühlten sie sich wegen „der sehr unterschiedlichen technischen Vorkenntnisse von Männern und Frauen nicht so wohl“ und regten einen speziellen Kurs nur für Frauen an. Diesem Wunsch sei die VHS nachgekommen. „Weiterhin gibt es natürlich auch Fahrradreparaturkurse, die für alle Interessierten offen sind.“

Auch andere VHS-Kurse in Duisburg richten sich nur an ein Geschlecht

Da könnte manch einer die Frage stellen: Wäre das nicht auch lösbar gewesen, wenn es Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene gibt? Auch andere VHS-Kurse richten sich nur an Männer oder Frauen, erklärt der Stadtsprecher weiter. Etwa Selbstverteidigungs- und Yogakurse. „Hier gibt es jeweils ein Angebot für Frauen und eines für Männer. Frauen sind häufiger als vermeintlich Schwächere tätlichen Angriffen ausgesetzt und müssen sich aufgrund ihrer Physis anders verteidigen als Männer.“ Frauen und Männer seien aufgrund ihrer Anatomie zu unterschiedlichen Übungen im Yoga fähig. „Frauen haben eine deutlich höhere Beweglichkeit. Daher können Männer bestimmte Übungen nicht durchführen.“

Die VHS Duisburg-West bietet bald einen Fahrrad-Reparaturkurs „speziell für Frauen“ an. Foto: Sivani Boxall / FUNKE Foto Services

Und auch einen Sprachkurs nur für Frauen gibt es. „Hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass manche Frauen nicht mehr an den Kursen teilgenommen haben, sobald dort ein für sie fremder Mann saß. Es ging also darum, eine ganz bestimmte Zielgruppe zu erreichen“, erklärt der Stadtsprecher.

Der Fahrrad-Reparaturkurs nur für Frauen läuft am 19. und 20. August, jeweils von 10 bis 14 Uhr. Teilnehmerinnen zahlen 60 Euro, eine vorherige Anmeldung ist notwendig und kann online auf www.vhs-duisburg.de sowie in der Geschäftsstelle West (Telefon: 0203/2838475, E-Mail: vhs-west@stadt-duisburg.de) erfolgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West