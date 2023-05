Duisburg: Parklücken-Zoff eskaliert - VW kollidiert mit Mann

Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen. Bei einem Streit um eine Parklücke ist ein Auto mit einem Mann zusammengestoßen. Warum gegen beide Männer Strafanzeigen gestellt wurden.

Bei einem Streit um eine Parklücke ist am Donnerstagmittag, 18. Mai, ein 40-Jähriger mit seinem VW mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung an die Redaktion. Gegen 14:10 Uhr wollte der 38-Jährige eine Parklücke am Toeppersee (Bergheimer Straße) für einen Bekannten freihalten, heißt es. Als dann ein VW-Fahrer nach einem verbalen Streit über das Freihalten mit dem Einparkvorgang begonnen habe, seien das Auto und Fußgänger zusammengestoßen. Zum genauen Hergang gebe es widersprüchliche Schilderungen. Ob der Autofahrer den 38-Jährigen anfuhr oder der Fußgänger auf den VW einschlug, ist nun Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei. Die Beamten erstatteten nicht nur eine Unfallanzeige, sondern auch eine Strafanzeige wegen Nötigung gegen den Parklücken-Freihalter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West