Im Duisburger Stadtteil Rumeln-Kaldenhausen öffnet am Montag ein neues Corona-Testzentrum.

Corona-Schnelltests Neues Corona-Testzentrum öffnet in Rumeln-Kaldenhausen

Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen. In Rumeln-Kaldenhausen eröffnet ein Testzentrum im St. Klara Gemeindehaus an der Düsseldorfer Straße. Termine gibt es auch sonn- und feiertags.

Ab kommenden Montag, 17. Mai, können sich Duisburger in einem weiteren Schnelltestzentrum im Duisburger Westen auf Corona testen lassen. Möglich ist dies dann zusätzlich zu den bestehenden Angeboten auch im St. Klara Gemeindehaus an der Düsseldorfer Straße 127 in Rumeln-Kaldenhausen.

Termine für die so genannten Bürgertests können in der Zeit von montags bis freitags von 9-19 Uhr, samstags und sonntags sowie feiertags von 9 bis 13 Uhr gebucht werden. Die Anmeldung erfolgt online unter www.du-testet.de

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West