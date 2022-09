Duisburg: LKW bleibt an Brücke hängen - eine Spur gesperrt

Duisburg-Rheinhausen. Ein LKW ist unter einer Brücke an der Friedrich-Alfred-Straße zum Logport 1 hängengeblieben. Ein Container ist von der Ladefläche gerutscht.

Zu einem „eher ungewöhnlichen“ Einsatz, wie Sprecher Jonas Tepe sagt, ist die Polizei am Donnerstagvormittag an der Friedrich-Alfred-Straße am Tor 1 in Duisburg-Rheinhausen gerufen worden. Ein LKW ist unter einer 3,60 Meter hohen Unterführung an der Zufahrt zum Logport 1 hängen geblieben. „Mit dem Führerhaus ist er noch durchgekommen“, so der Sprecher. Doch der Fahrer habe die Höhe des aufgeladenen Containers falsch eingeschätzt und sei damit hängen geblieben. Dieser sei daraufhin von dem LKW gerutscht.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

„Derzeit ist die Straße nur einspurig befahrbar. Ein Statiker muss erst kommen und prüfen, ob an der Brücke ein größerer Schaden entstanden ist.“ Es würden jedoch keine Gründe vorliegen, den Straßenabschnitt komplett sperren zu müssen. Aus Sicherheitsgründen würden zurzeit keine Züge über die Unterführung fahren. „Bei den LKW-Massen, die täglich durch Duisburg rollen, erwartet man, dass sowas öfter vorkommt. Aber tatsächlich ist das eher ein seltener Einsatz“, berichtet der Polizeisprecher.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West