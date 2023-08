Duisburg: Konzert mit „The Voice“-Teilnehmerin aus Portugal

Duisburg-Friemersheim. Hobbymusiker Volker Vienken bittet im Oktober zu einem Konzert in Duisburg-Friemersheim. Mit dabei ist eine TV-Bekanntheit aus Portugal.

Für viele Musiker waren die Lockdowns in 2020 und 2021 eine schwierige Zeit. Auch für den Friemersheimer Gitarristen Volker Vienken, der mit seinen Projekten aus dem Tritt kam. Proben mit seiner Rock-Band „Ketzer & Heyden“ waren nicht möglich, und er sah, wie Künstler weltweit unter den eingeschränkten Auftrittsmöglichkeiten litten. Also stöberte Vienken im Internet und hatte vor, junge talentierte Musiker zu unterstützen, die durch die Krise in Geldnot geraten waren.

Durch Zufall entdeckte er das Profil der Singer-Songerwriterin Lika aus Portugal auf Facebook. „Mir gefiel, das, was sie da in Videos spielte, so gut, dass ich mich entschloss, sie bei einem Crowdfunding-Projekt zur Produktion ihres ersten Albums zu unterstützen“, sagt Volker Vienken. Er nahm Kontakt zu der Musikerin auf und bestellte CDs, die noch gar nicht gefertigt waren. „Und ich wollte unbedingt eine Vinyl-Scheibe von ihr haben“, sagt der Mann, der gerne Musik analog über Plattenspieler hört.

Lika aus Portugal spielt in Duisburg: Musikalische Freundschaft entstanden

Als er Likas Facebook-Seite genauer inspizierte, entdeckte er, dass die Sängerin Online-Gitarrenkurse anbot. „Das war genau das Richtige für mich, zumal ich meine Technik verbessern wollte“, sagt Vienken, der auch in der Bergheimer Bigband „Karmbrass“ Jazzgitarre spielt. Im Home-Office nahm er Unterricht bei ihr über „Teams“, und irgendwie harmonierten die beiden auch privat ganz gut. „Sie ist nicht nur eine wahnsinnig tolle Gitarristin und Sängerin, auch menschlich ist sie top“, meint der Friemersheimer Hobby-Musiker. „Ich habe bei ihr neue Gitarrenlicks gelernt, und eine musikalische Freundschaft ist entstanden.“

Mit ihrem Konzert in Duisburg-Friemersheim gibt die Sängerin Lika aus Portugal ihr Deutschland- Debüt. Foto: CarlosMDSilva

Da der umtriebige Musiker eh ein Konzert mit seiner Friemersheimer Combo „Ketzer & Heyden“ für diesen Oktober geplant hatte, kam ihm die Idee, die in Kasachstan geborene Sängerin als Top-Act dazu einzuladen. „Das wäre gleichzeitig ihre Deutschland-Premiere bei uns“, so Vienken. Nationale Bekanntheit hat die Songwriterin in ihrem Land bereits erlangt, bei dem Fernseh-Format „The Voice Portugal“ war sie zu sehen, wurde später auch für eine Weihnachtsshow im TV gebucht. „Da hat sie abgerockt mit ihren Gitarrenkünsten“, zeigt sich Vienken begeistert. Mit frickligen Jazzchords, die sie in ihr Gitarrenspiel einbaut, und füllenden Samples verzückte sie die Jury der Talentshow. „So ähnlich wird sie auch bei uns auftreten“, weiß Vienken.

Konzert in Duisburg-Friemersheim: Karten kosten 15 Euro

Jedenfalls hat die 31-jährige Sängerin beim Deutschland-Debüt ihre CD „Back to Zer0“ dabei. Am 28. Oktober geht’s los ab 19 Uhr im Pfarrsaal der Friemersheimer Gemeinde St. Joseph an der Kronprinzenstraße 36. Eingerahmt wird ihr Gig durch Vienkens Band „Ketzer & Heyden“. Der Eintritt beträgt 15 Euro, ein großer Teil geht als Spende an ein Charity-Projekt in Gambia.

