Duisburg-Homberg: Wann die neue Minigolfanlage eröffnet

Ein Blick in die neue Adventure Minigolfanlage: Das Gelände ist deutlich mehr modelliert als bei klassischen Minigolfanlagen.

Duisburg-Homberg. In Duisburg-Homberg eröffnet in Kürze eine neue Adventure Minigolfanlage. Alle Infos zu Preisen, Öffnungszeiten und der Altersempfehlung.

Ein halbes Jahr lang hat die RheinFit Sportakademie GmbH aus Köln das Gelände am Uettelsheimer Weg 2a in Duisburg-Homberg zu einer neuen Adventure Minigolfanlage umgebaut (wir berichteten). Ab Samstag, 10. Juni, können Besucherinnen und Besucher nun endlich die neue Anlage ausprobieren. Alle Infos zu Preisen, Öffnungszeiten und Altersempfehlung im Überblick:

Was ist der Unterschied zwischen Minigolf und Adventure Minigolf?

Der Hauptunterschied liegt in der Gestaltungsweise des Geländes. Dieses ist, im Gegensatz zur herkömmlichen Minigolfanlage, mit Kunstrasen ausgelegt. Zudem verfügen die Bahnen über „natürliche und kreative Hindernisse“, wie es auf der Internetseite der Anlag heißt.

Auch Wasser wird in die neuen Minigolfbahnen integriert: Es gibt einen Wasserfall, dessen Bachlauf in einen Teich münden soll. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Wie viele Bahnen können in Duisburg-Homberg gespielt werden?

Besucherinnen und Besucher haben die Wahl zwischen 18 oder 24 Bahnen. In vier unterschiedlichen Bereichen gibt es je sechs Bahnen. Mit welcher Bahn die Spieler starten, können sie selbst entschieden. Dies habe den Vorteil, dass die Wartezeiten vor den einzelnen Bahnen besser entzerrt werden können. Die Spielzeit variiert nach Gruppengröße. Bei Gruppen mit mehr als sechs Personen empfiehlt der Betreiber sich in zwei Gruppen aufzuteilen, so dass die Wartezeiten (auch für nachfolgende Gäste) nicht zu lang werden.

„Solltet ihr mit einer Gruppe von mehr als 15 Personen vorbei kommen, bitten wir um vorherige Kontaktaufnahme“, heißt es. Im Schnitt beträgt die Spielzeit 90 Minuten. Die Betreiber weisen darauf hin, dass ein Spiel insbesondere an sonnigen Tagen zu den Stoßzeiten am Wochenende (ca. 11 bis 16 Uhr) auch schon einmal etwas länger dauern kann.

Gibt es eine Altersempfehlung?

Die Inhaber schreiben auf der Internetseite: „Die einzelnen Bahnen sind so ausgelegt, dass sie für alle Altersgruppen ab sechs Jahren zu schaffen sind, aber natürlich auch die ein oder andere Herausforderung bereithalten.“

Wie sind die Öffnungszeiten?

Die Anlage öffnet Anfang April und schließt Ende Oktober. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag zwischen 10.30 und 20 Uhr sowie samstags und sonntags zwischen 10 und 20.30 Uhr. In den diesjährigen Sommerferien vom 22. Juni bis 6. August 2023 hat die Anlage montags bis sonntags von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

Einzig bei Dauerregen und Gewitter behalte sich die RheinFit Sportakademie vor, die Anlage zu schließen. Nach Absprache öffnen die Betreiber die Anlage auch außerhalb der Öffnungszeiten für große Gruppen, Schulklassen oder Firmenevents. „Bitte nehmt in dem Fall vorab Kontakt zu uns auf“, appelliert die RheinFit Sportakademie.

Am Holzstamm zur Minigolfbahn wird noch gearbeitet. Am 10. Juni 2023 soll aber alles fertig sein, denn dann ist die Eröffnung der neuen Adventure Minigolfanlage in Duisburg-Homberg. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Wie viel kostet ein Spiel?

Je nach dem, ob 18 oder 24 Bahnen gespielt werden, zahlen Erwachsene 9 beziehungsweise 11 Euro. Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 zahlen für ein 18-Bahnen-Spiel 7 Euro. Für 24 Bahnen liegt der Preis für Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren bei 8,50 Euro. Kinder bis einschließlich 5 Jahren und Geburtstagskinder spielen kostenfrei. Einen Rabatt von 10 Prozent erhalten Gruppen ab 15 Personen. Für Schulklassen gilt ein Rabatt von 20 Prozent.

Gibt es kostenfreie Parkplätze?

Direkt neben der Adventure Minigolfanlage befinden sich öffentliche Parkplätze der Stadt Duisburg, die kostenfrei genutzt werden können, heißt es auf der Internetseite.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zur neuen Adventure Minigolfanlage?

Die Anlage sei von den Bushaltestellen Duisburg Zollstraße und Duisburg Stadtbad Homberg in drei Minuten zu Fuß zu erreichen.

Gibt es Verpflegung auf der Anlage?

Nach dem Minigolfen können sich die kleinen und großen Gäste an einer Verkaufshütte stärken. Kaltgetränke, Kaffee und auch Snacks sowie Eis sind dort zu bekommen.

Was erwartet Besucherinnen und Besucher auf der neuen Minigolfanlage?

Laut Veranstalter zählen diese sieben Punkte zu den Höhepunkten der neuen Bahnen:

ein Wasserfall mit Bachlauf, der den Ball zum nächsten Ziel trägt

ein Teich mit Fontäne, Floß und Podest

Höhensprünge, Steilkurven, Schluchten und natürliche Hindernisse aus Holz und Stein

Bahnen zum Thema Bergbau mit Stollen, Lore und Förderturm

Tierfiguren wie Delfine, Koalas, Flamingos und Waschbären

eine Fußballbahn

eine Bahn mit Anleger und Containerschiff als Hommage an den Duisburger Hafen

Die Fußballbahn ist laut Betreiber einer der Höhepunkte der neuen Minigolf Adventure Anlage in Duisburg-Homberg. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Dürfen Hunde mit auf die Anlage?

Nein, Hunde sind auf der Adventure Minigolfanlage verboten. Angeleint dürfen sie jedoch mit auf die Terrasse der Anlage gebracht werden.

Ist Kartenzahlung möglich?

Neben Barzahlung kann auch mit allen gängigen EC- und Kreditkarten gezahlt werden. Kartenzahlung sei „gerne gesehen“, schreibt der Betreiber der Anlage.

Mehr Infos zu den Spielregeln und dem Fußballbillard, das Besucherinnen und Besucher ebenfalls auf der Anlage spielen können, gibt es unter: https://www.adventure-minigolf-duisburg.de/

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West