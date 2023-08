Duisburg-Hochheide: Neues afrikanisches Restaurant eröffnet

Frittierte Kochbananen gibt es auch in dem neuen afrikanischen Restaurant in Duisburg-Hochheide (hier Symbolbild).

Duisburg-Hochheide. Für Kurzentschlossene: Wer bei der Restaurant-Eröffnung am 1. September dabei sein will, kann noch einen Tisch reservieren. Das wird angeboten.

Reis mit Fisch oder Fleisch und Ndolé, eine Spinatsoße aus Kamerun, dazu Bissap, ein Getränk aus Hibiskusblüten: Am Freitag, 1. September 2023, eröffnet in Hochheide ein neues afrikanisches Restaurant. Im „Kilombo – La maison d’ailleurs“ an der Kirchstraße 181 will Inhaber Eric Adou „die deutsche und afrikanische Community“ zusammenbringen, wie er selbst sagt.

Wer bei der Eröffnung dabei sein möchte, um afrikanische Gerichte zu probieren, kann noch einen Tisch unter Angabe einer ungefähren Ankunftszeit reservieren: 01783124826. Los geht es um 15 Uhr. Bis 22 Uhr können Gäste dann typische afrikanische Speisen und Getränke genießen. Am Eröffnungstag wird es ein Buffet geben. Erwachsene zahlen 25 Euro pro Person, Kinder bis 15 Jahren zahlen 15 Euro (Preise ohne Getränke).

