Uwe Sperling (l.) und Hans-Jakob Volz wohnen seit vielen Jahren an der Franzstraße in Duisburg-Homberg. Sie kämpfen seit Anfang des Jahres gegen den regen Busverkehr, der seit der Fahrplanänderung in ihrer ruhigen Wohnstraße herrscht. Hinter ihnen kommt ein Bus über die Dr.-Kolb-Straße.