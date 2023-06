Duisburg: Hallenbad Toeppersee bleibt am 6. Juni geschlossen

Das Hallenbad Toeppersee in Duisburg bleibt am 6. Juni für den üblichen Badebetrieb geschlossen.

Duisburg-Rheinhausen. Das städtische Hallenbad im Duisburger Westen bleibt am Dienstag ganztägig für den üblichen Badebetrieb geschlossen. Das ist der Grund.

Das Landessportfest der Schulen, der größte Schulsportwettbewerb in Nordrhein-Westfalen, findet am Dienstag, 6. Juni, in Duisburg statt. Zwei Schwimmwettkämpfe der Großveranstaltung werden im Hallenbad Toeppersee an der Bergheimer Straße 101 in Rheinhausen ausgetragen.

Daher bleibt das Hallenbad Toeppersee am Dienstag, 6. Juni, für den üblichen Badebetrieb leider ganztägig geschlossen, teilt die Stadt mit. Weitere Informationen über diese Veranstaltung gibt es auf www.duisburgsport.de

