Duisburg: Großeinsatz am Erlinghagenplatz – der Grund

Einsatz um sechs Uhr am Morgen: Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am Dienstag, 15. August, rund um den Erlinghagenplatz in Duisburg-Friemersheim im Einsatz. Was ist hier passiert?

Duisburg-Friemersheim. Stadt Duisburg, Polizei und Staatsanwaltschaft sind am Dienstag, 15. August, seit sechs Uhr in Duisburg-Friemersheim im Einsatz. Was ist da los?

Um sechs Uhr früh schrecken Anwohner am Erlinghagenplatz in Duisburg-Friemersheim auf. Mit einem Großaufgebot rücken Polizei und Stadt zu ihrem bisher größten Einsatz am Erlinghagenplatz an, der schon öfter Schauplatz für Einsätze war. Dutzende Einsatzwagen sind vor Ort. Beteiligt sind auch 40 Mitarbeiter des städtischen Außendienstes, fünf der Ausländerbehörde und sieben vom Amt für Rechnungswesen. Es geht um möglichen Sozialleistungsbetrug. Auch die Staatsanwaltschaft Duisburg ist vor Ort, um direkt reagieren zu können, falls Straftaten aufgedeckt werden. Bis 8.40 konnten zwei illegale Aufenthalte festgestellt werden.

In die Wege geleitet wurde diese großangelegte „Meldekontrolle“ durch die städtische Stabsstelle Sozialleistungsbetrug. Konkret kontrolliert wurde an der Adresse Erlinghagenplatz 4-5b. Der Gebäudekomplex umfasst 140 Wohneinheiten. Seit Jahren ist hier laut Stadt eine hohe Fluktuation der Mieterinnen und Mieter festzustellen.

Ziel der Maßnahme ist, den aktuellen Meldebestand mit dem tatsächlichen Bewohnerbestand abzugleichen. An der Meldekontrolle beteiligten sich neben städtischen Akteuren, wie dem Amt für Rechnungswesen und Steuern, dem Amt für Soziales und Wohnen oder der Ausländerbehörde, auch nichtstädtische Leistungsträger wie die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit.

Die Polizei leistete Amtshilfe. „Es war den ganzen Morgen sehr ruhig“, sagt Polizeisprecher Jonas Tepe. Um 8.50 Uhr war der Einsatz noch nicht beendet. „Wir können nicht einschätzen, wie lange das heute dauert“, so Tepe.

