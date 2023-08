Duisburg: Familienfest mit Kinderflohmarkt zurück in Baerl

Duisburg-Baerl. Auch 2023 bittet der Baerler Heimat- und Bürgerverein zum Familienfest. Mit dabei ist wieder der Kinderflohmarkt. Alle Infos zur Anmeldung.

Gleich zwei Premieren gab es 2022 auf der großen Wiese am Dorfplatz in Duisburg-Baerl. Nicht nur das Familienfest des Baerler Heimat- und Bürgervereins startete zum ersten Mal, sondern auch der Kinderflohmarkt, ehrenamtlich organisiert von der Duisburgerin Anne Meessen. Ein voller Erfolg. Nun soll es eine Wiederholung geben. Am Samstag, 16. September, geht das Fest erneut an den Start. Zwischen 11 und 17 Uhr erwartet große und kleine Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm.

Unter anderem ist das Spielmobil der Stadtsportjugend sowie ein großes Fußball-Dart-Spiel vor Ort, ab 14 Uhr sorgt Clown Micky für Unterhaltung. Baerler Vereine und Organisationen versorgen die Gäste mit Kulinarischem und Getränken.

Auch der „Baerler Kids Flohmarkt“ ist wieder vor Ort, bestätigt Anne Meessen auf Anfrage. „Das kam im vergangenen Jahr richtig gut an. Ich wurde immer wieder gefragt, ob es eine Wiederholung gibt.“ Die Kombination aus Familienfest und Kinderflohmarkt biete sich an.

Kinderflohmarkt in Duisburg-Baerl: Standmieten gehen an die Kindergärten

Auch in diesem Jahr ist der Kinderflohmarkt nicht profitorientiert, die Standmiete geht an die beiden Kindergärten im Stadtteil. Jetzt sucht Meessen Interessierte, die einen Stand vor Ort betreiben möchten. Alles rund ums Thema „Kinder“ kann angeboten werden, beispielsweise Kinderkleidung und Spielzeug. Die Mindeststandmiete für drei Meter beträgt 20 Euro, jeder weitere Meter kostet fünf Euro.

Spiel und Spaß verspricht der Baerler Heimat- und Bürgerverein beim Familienfest 2023 in Duisburg-Baerl. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Der Aufbau vor Ort startet um 10 Uhr. „Sollte es regnen, gibt es natürlich das Geld zurück“, sagt die Organisatorin. Eine Besonderheit in diesem Jahr: Anne Meessen möchte das Thema „Kinderschutz“ in den Vordergrund stellen. Eine Herzensangelegenheit für die Duisburgerin. So möchte sie den Tag nutzen, um auf die Bundeskampagne „Schieb den Gedanken nicht weg“ vorzustellen, die für das Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sensibilisiert. An einem kleinen Stand liegen Flyer und weitere Informationen bereit.

Wer beim Kinderflohmarkt einen Stand betreiben möchte, muss sich anmelden. Möglich ist das per E-Mail an baerlerkidsflobi@outlook.de sowie telefonisch bei der Organisatorin unter 0176/24822888. Bei der Anmeldung müssen Name, Telefonnummer und die Meterangabe für den Stand angegeben werden.

