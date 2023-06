Duisburg: Betrunken auf dem E-Scooter? Polizei sucht Zeugen

Ein E-Scooter und Alkohol waren bei einem Unfall in Duisburg-Bergheim auf der Asterlager Straße im Spiel. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen, die den Sturz einer 54-jährigen Frau am 27. Juni 2023 beobachtet haben.

Eine 54-Jährige ist am Dienstagmittag (27. Juni, gegen 14.10 Uhr) auf dem Gehweg der Asterlager Straße (Höhe Bushaltestelle „Duisburger Asterlagen“) in Bergheim gestürzt. Rettungssanitäter behandelten die Platzwunde der Frau vor Ort, ehe sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die Duisburgerin hatte einen E-Scooter bei sich, behauptete aber gegenüber der Polizei nicht gefahren zu sein, sondern diesen nur geschoben zu haben.

Da die Einsatzkräfte Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, führten sie einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der positiv anschlug. Ein Arzt entnahm der 54-Jährigen daraufhin eine Blutprobe.

Das Verkehrskommissariat 21 sucht Zeugen, die die Frau möglicherweise auf dem E-Scooter fahren gesehen haben - oder eben nicht. Hinweise nimmt die Polizei Duisburg unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

