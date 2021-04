Marten Thöne, Vorstandsvorsitzender des Bauvereins Rheinhausen (l.) und Harald von Bremen, Projektleiter der Area & Clavis Wohnungsbau, vergraben die Zeitkapsel in der Baugrube. Die beiden legten jetzt den Grundstein für ein neues Mehrfamilienhaus an der Neustraße in Duisburg-Rheinhausen.