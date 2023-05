Duisburg-Baerl: Buslinie 923 fährt Umleitung - der Grund

Busse der Linie 923 in Duisburg-Homberg fahren eine Umleitung. Ersatzhaltestellen sind eingerichtet (Symbolbild).

Duisburg-Baerl. Die Busse der Linie 923 in Duisburg-Baerl fahren am Sonntag, 21. Mai 2023, eine Umleitung. Diese beiden Haltestellen werden verlegt.

Die Busse der Linie 923 die Busse der Linie 923 der Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) in Duisburg-Baerl müssen am Sonntag, 21. Mai, zwischen 8 Uhr und 20 Uhr, eine Umleitung fahren. Grund hierfür ist der historische Schützenumzug und das Schützenfest.

Dies hat zur Folge, dass die Busse der Linie 923 ab der Ersatzhaltestelle „Heinrich-Kerlen-Straße“ eine örtliche Umleitung über die Grafschafter Straße fahren. Die Haltestelle „Heinrich-Kerlen-Straße“ wird auf die Grafschafter Straße in Höhe der Einmündung Heinrich-Kerlen-Straße verlegt. Die Haltestelle „Baerl Kreisbahnhof“ wird für beide Fahrtrichtungen auf die Grafschafter Straße in Höhe der Einmündung Bahnstraße verlegt. In Gegenrichtung wird die Umleitung sinngemäß gefahren.

