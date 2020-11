Duisburg: Autoreifen illegal im Baerler Busch entsorgt

Duisburg-Baerl. Ein Unbekannter lud einen Haufen Altreifen im Wald in Duisburg-Baerl ab. Ein Spaziergänger entdeckte die Umweltsünde, die Polizei ermittelt.

Als Rainer Fülling am Dienstagmittag mit seinem Hund Finlay im Baerler Busch unterwegs war, traute er seinen Augen nicht. Ein riesiger Berg alter Autoreifen lag mitten auf dem Waldweg. „Da muss einer mit einem Lkw in den Wald gefahren sein, um hier seinen Gewerbemüll abzuladen“, vermutet er und ist fassungslos über so eine dreiste Umweltsünde.

Der Waldweg ist nicht weit von einem Parkplatz entfernt. Der Zugang zu diesem Stück des Baerler Buschs führt laut Rainer Fülling über die Buchenallee, die Verlängerung der Hubertusstraße. Auf dem Rückweg von seinem Spaziergang hat Rainer Fülling mit Anwohnern gesprochen, die ihm erzählten, dass die Reifen dort seit Montag liegen. Hier gibt es mehr Artikel aus dem Duisburger Westen

Bei der Duisburger Polizei ist eine Anzeige zu den illegal abgeladenen Autoreifen eingegangen. Die Ermittlungen laufen, Details konnte die Polizeisprecherin gestern noch keine nennen. „Über die Untersuchung der Reifen muss man doch eine Spur zum Verursacher finden können“, hofft Rainer Fülling, der in dem Haufen besonders breite, abgefahrene Rennreifen gesehen hat.

Eigentümer des Waldes ist der Regionalverband Ruhr, der sich mit der Polizei in Verbindung setzen will. „Wir werden die Reifen natürlich abtransportieren lassen“, sagt Pressesprecher Jens Hapke.