Diebstahl? Polizei Duisburg sucht Besitzer von sechs Gefäßen

Duisburg-Homberg. Die Polizei Duisburg hat nach einem Streit am vergangenen Sonntag in Hochheide Diebesgut sichergestellt. Nun sucht sie nach dem Besitzer.

Wegen einer lautstarken, heftigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern war die Duisburger Polizei am vergangenen Sonntag (4. Juli) nach Hochheide gerufen worden. In dem Haus in der Poststraße angekommen, versuchten die Beamten, den Streit zwischen den beiden Kontrahenten zu schlichten.

Doch währenddessen beschuldigte einer der Männer den anderen des Diebstahls. Aus diesem Grund stellten die Polizisten das angebliche Diebesgut sicher und sucht nun nach dem möglichen Besitzer der Gegenstände. Dabei handelt es sich um sechs Gefäße aus Metall (drei Kannen, zwei Töpfe und ein Gefäß mit Ausguss und Porzellangriffen). Die Polizei fragt nun die Bevölkerung, wem die Gegenstände gehören. Hinweise nimmt sie unter 02032800 entgegen.

