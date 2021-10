„Die Paldauer““: Schlagerkonzert in Rheinhausen abgesagt

Die Paldauer sollten am 23. Oktober in der Rheinhausen-Halle auftreten. Das Konzert musste jetzt abgesagt werden (Archivfoto).

Duisburg-Rheinhausen. Das geplante Konzert mit „Die Paldauer“ in der Rheinhausen-Halle musste wegen Corona abgesagt werden. Ein neuer Termin steht bereits fest.

Das geplante Schlagerkonzert mit „Die Paldauer“ am Samstag, 23. Oktober, in der Rheinhausen-Halle musste abgesagt werden. Das teilt der Organisator „Derks Entertainment“ mit. Als Grund wird auf die aktuelle Corona-Lage verwiesen: „Die aktuellen Hygienebestimmungen in den verschiedenen Bundesländern und die Logistik lassen eine Tournee mitausländischen Künstlern gerade nicht zu“, heißt es in einer Mitteilung.

Ein neuer Termin steht bereits: Das Konzert soll am 8. Oktober 2022 nachgeholt werden. Tickets und Plätze behalten ihre Gültigkeit, heißt es.

