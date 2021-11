Die besten Bodybuilder aus ganz NRW messen sich in Duisburg

Bei der Landesmeisterschaft in Duisburg kämpfen jetzt wieder die besten Bodybuilderinnen und Bodybuilder aus NRW in der Rheinhausen-Halle um den Sieg.

Duisburg-Rheinhausen. Praller Bizeps, eindrucksvolle Bauchmuskeln. Die besten Bodybuilder aus NRW, Frauen und Männer, treten in Duisburg zur Landesmeisterschaft an.

Pralle Oberarme, auf denen sich dicke Adern schlängeln; breite Schultern, eindrucksvolle Bauchmuskeln und wuchtige Oberschenkel – nach der Corona-Pause messen sich jetzt in Duisburg wieder die besten Bodybuilderinnen und Bodybuilder, die NRW derzeit zu bieten hat.

Bei der Landesmeisterschaft treten am Samstag, 13. November, in der Rheinhausen-Halle (Beethovenstraße 20) starke Frauen und Männer an und präsentieren sich Kampfrichtern und Kraftsportfans in vielen Wettkampfkategorien – von der Bikini-Klasse bis zum Superschwergewicht über 100 Kilogramm. Neben dem NRW-Titel geht es in Rheinhausen auch um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

Los geht der Wettkampf um 13 Uhr (Einlass: 12 Uhr), Karten an der Tageskasse kosten zwischen 22 und 26 Euro. Zutritt nur für Geimpfte, Genesene oder mit PCR-Test (3G-Plus-Regel). Weitere Infos gibt’s auf www.dbfv.de.

