Der VfL Rheinhausen startet in die Sportabzeichen-Saison

Duisburg-Rheinhausen. Ab dem 2. Juni können Interessierte ihr Sportabzeichen beim VfL Rheinhausen machen. Wegen der Corona-Pandemie startet die Saison später.

Wer im Jahr 2021 beim VfL Rheinhausen sein Sportabzeichen machen möchte, muss sich im Vergleich zu den Vorjahren etwas sputen. Coronabedingt startet der Verein erst einen Monat später als üblich mit der Abnahme der sportlichen Leistungen. Ab dem 2. Juni ist die Truppe um Gilla Stephan immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr im VfL-Stadion, In den Peschen 100, mit der Stoppuhr und dem Maßband präsent.

[Sie wollen keine Nachrichten aus Duisburg mehr verpassen?Hier können Sie unseren abendlichen und kostenlosen Duisburg-Newsletter abonnieren]

In der Saison, die bis zum 29. September läuft, setzen die Prüfer lediglich in den Sommerferien vom 5. Juli bis 17. August aus. Die Radfahrprüfung nehmen Stephan und Co. am Sonntag, 20. Juni, ab 10.30 Uhr ab. Treffpunkt ist wie stets die Straßenecke Schauenstraße/ Hochstraße.

Sportabzeichen in Rheinhausen: Abstand und Maskenpflicht

„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht, an einige Vorgaben ist allerdings zu denken“, erklärt Gilla Stephan. So gelten die üblichen Abstandsregelungen und auf dem Weg zum Sportplatz und zurück zum Parkplatz gilt Maskenpflicht. Und bei den Mittel- und Langstreckenläufen, etwa dem 3000 Meter-Lauf, dürfen lediglich zwei Starter gemeinsam starten.

Weitere Informationen gibt es telefonisch bei Gilla Stephan: 02065/61251

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West