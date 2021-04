Das Chemiewerk der Ineos Solvents Germany GmbH am Fuße der Halde auf Moerser Gebiet. Hier stand einst die „Fischer-Tropsch-Anlage“, in der im Zweiten Weltkrieg Kraftstoff aus Kohle gewonnen wurde. Die Überreste der zerbombten Anlage werden in der ehemaligen Kiesgrube unter der Halde Lohmannsheide vermutet.