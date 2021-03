Corona: Sitzung der Bezirksvertretung Rheinhausen abgesagt

Die Sitzung der Bezirksvertretung Rheinhausen ist abgesagt. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Duisburg sei zu hoch.

Die Sitzung der Bezirksvertretung Rheinhausen am morgigen Donnerstag (18. März) ist abgesagt. Das bestätigt Rheinhausens Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß (SPD). Grund sei die stetig steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen in Duisburg. „Es ist mir nicht leicht gefallen“, betont Liß. Aber die Auswirkungen der Pandemie ließen ihr keine Wahl. „Ich bin sehr traurig darüber“, sagt sie.

Geplant war, dass die Mitglieder statt im Bezirksrathaus in der gegenüberliegenden Rheinhausen-Halle tagen, um ausreichend Abstand einhalten zu können. Ebenso gab es für Mitglieder das Angebot, sich vor der Sitzung per Schnelltest auf das Coronavirus testen zu lassen. Die nächste Sitzung der Bezirksvertretung Rheinhausen soll planmäßig am 29. April stattfinden.