Der Schriftzug „Can Möbel“ prangt schon länger an dem seit vielen Jahren leerstehenden Ladenlokal an der Augustastraße, wo einst das Möbelgeschäft Oberreiter zu finden war. Wer einen Blick durch die Schaufenster warf, entdeckte neue Polstermöbel, Betten, diverse Tische, große Spiegel und vieles mehr – aber auch fleißige Leute bei den Renovierungsarbeiten. Mit dem heutigen Tag ist Schluss mit hämmern, sägen und schrauben. Punkt 10 Uhr eröffnet am Samstag das in Homberg neue Möbelhaus von Haci Can. Engin Taskala, seit vielen Jahren mit dem Inhaber befreundet, wird das Haus leiten, wie er schon circa neun Jahre lang das Geschäft in Krefeld geführt hatte.

Geschäft in Duisburg-Homberg zufällig gefunden

Haci Can ist seit etwa 25 Jahren selbstständig, hatte einen Lebensmitteleinzelhandel in Bergheim, Kreisstadt des Rhein-Erft-Kreises. Vor 20 Jahren baute er sich in Köln, wo heute noch das Hauptgeschäft ist, ein Möbelgeschäft als zweites Standbein auf. Im Laufe der Zeit gab der 51-jährige Kerpener den Lebensmittelhandel auf, konzentrierte sich ausschließlich auf die Möbelbranche, eröffnete weitere Geschäfte in Essen-Kettwig und in Krefeld. Inzwischen sind beide Standorte aufgegeben, jener in der „Samt- und Seidenstadt“ nach neun Jahren in 2019.

„Das Stadtbild war nicht mehr gut, aktuell gibt es im Fußgängerbereich einen Leerstand von 40 Prozent. Nach einem Wasserschaden fiel die Entscheidung der Schließung. Wir wollten dann nur noch das Geschäft in Köln betreiben und suchten nach neuen Lagerstätten“, erzählt Engin Taskala. Zufällig habe man das Geschäft an der Augustastraße gefunden. Haci Can entschied, einen neuen Schauraum zu eröffnen, wo sich Interessierte unverbindlich die verschiedenen Möbel anschauen und sich beraten lassen können. Denn „Can Möbel“ versteht sich eigentlich als Onlinehandel, auf der entsprechenden Internetseite wird das gesamte Angebot vorgestellt.

800 Quadratmeter Stellfläche

„Die Möbel kommen überwiegend aus der Türkei, wir führen auch italienische Möbel“, sagt Leiter Taskala. Das Unternehmen arbeitet mit 20 verschiedenen Herstellern von Polstermöbeln zusammen. Taskala: „Die Auswahl reicht von ultramodern bis ultrabarock.“ Das Geschäft führt die gesamte Bandbreite der Möbelarten: Kinder- und Jugend-, Schlaf- und Wohnzimmer sowie Matratzen diverser Qualitäten.

Auf der 800 Quadratmeter großen Stellfläche sind die Möbel präsentiert wie kleine Zimmer, verschönert mit den entsprechenden Accessoires, die eigentlich unverkäuflich sind, aber noch vor Eröffnung einen potenziellen Kunden interessierten. Er hatte Gefallen an einer Wanduhr gefunden. Er wird sie ab heute kaufen können. Wie auch eine junge Frau bedient werden kann, der es ein großer Wandspiegel für 600 Euro angetan hatte.

Zusätzlich zu den 800 Quadratmetern Stellfläche hat Haci Can noch Keller und Sozialräume angemietet. Das Objekt hat eine Größe von insgesamt 1300 Quadratmetern, der Kauf ist beabsichtigt. Jede Menge Renovierungsarbeiten steckte der Inhaber in das neue Geschäft, ließ einen neuen Granitboden verlegen, orderte kunstvolle Trennwände aus der Türkei, stattete die Außenbeleuchtung mit LED-Lampen neu aus. Das Einzugsgebiet reicht von Bielefeld, Kassel bis Mönchengladbach. Engin Taskala: „Wir hatten aber auch schon Kunden aus Dublin oder Zagreb.“