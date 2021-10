Ab Samstag geht es in Duisburg-Hochemmerich wieder los mit dem Rummel. Die Kirmes eröffnet nach der Corona-Zwangspause. Der ÖPNV fährt wegen der Sperrungen Umwege.

Verkehr Busse in Rheinhausen fahren wegen der Kirmes eine Umleitung

Duisburg-Rheinhausen. In Duisburg-Rheinhausen sind wegen der Kirmes einige Straßen gesperrt. Die Busse müssen bis Mittwoch außen herum. Ein Überblick.

Am Wochenende des 9./10. Oktober beginnt die Kirmes auf dem Hochemmericher Markt in Rheinhausen. Anlass, die Busse umzuleiten. Bis Mittwoch, 13. Oktober, fahren die Linien 920, 921, 922, 923, 924, 925 und NE2 der DVG und die 912, 914 und 927 der NIAG und die Linie NE27 der SWK in Hochemmeich/Rheinhausen Umwege. Grund hierfür ist die Sperrung der Krefelder Straße zwischen den Einmündungen Friedrich-Alfred-Straße und Atroper Straße sowie der Atroper Straße und der Kreuzstraße.

Die Linien 912, 922, 927 und NE27: In Fahrtrichtung Rheinhausen Markt Endstelle fahren die Busse ab Haltestelle „Friedrich-Ebert-Straße“ über die Krefelder Straße und Friedrich-Alfred-Straße zur Haltestelle „Friedrich-Alfred-Straße“ der Linie 914. Ab Kreuzstraße gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Rheinhausen Markt“ entfällt. Die Haltestelle „Friedrich-Alfred-Straße“ wird auf die Friedrich-Alfred-Straße verlegt. Eine zusätzliche Ersatzhaltestelle „Atroper Straße“ zum Umsteigen wird in der Schwarzenberger Straße eingerichtet.

Die Haltestelle Rheinhausen Markt entfällt während der Kirmes

In Fahrtrichtung Godesberger Straße, Vlyun und Krefeld fahren die Busse ab der Ersatzhaltestelle „Atroper Straßer“ eine örtliche Umleitung über die Schwarzenberger Straße und Friedrich-Alfred-Straße zur Haltestelle „Schwarzenberger Straße“. Weiter über die Krefelder Straße zur Haltestelle „Friedrich-Alfred-Straße“. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Rheinhausen Markt“ entfällt. Eine zusätzliche Ersatzhaltestelle „Atroper Straße“ zum Umstieg wird in der Schwarzenberger Straße eingerichtet.

Linie 914: In Fahrtrichtung Hohenbudberg fahren die Busse ab der Haltestelle „Willy-Brandt-Kolleg“ eine örtliche Umleitung über die Friedrich-Ebert-Straße, Krefelder Straße und die Ersatzhaltestelle „Friedrich-Alfred-Straße“. Die Haltestellen „Friedrich-Alfred-Straße“ und „Schwarzenberger Straße“ werden Seitenverkehrt angefahren. Eine zusätzliche Ersatzhaltestelle „Atroper Straße“ wird zum Umstieg in der Schwarzenberger Straße eingerichtet.

In Fahrtrichtung Moers fahren die Busse ab der Haltestelle „Ursulastraße“ über die Atroper Straße zur Haltestelle „Atroper Straße“, weiter über die Krefelder Straße, zurück zur Kreuzung Atroper Straße, Schwarzenberger Straße und Friedrich-Alfred-Straße zur Haltestelle „Schwarzenberger Straße“, weiter über die Friedrich-Alfred-Straße und Krefelder Straße zur Haltestelle „Friedrich-Alfred-Straße“, weiter über die Krefelder Straße, Friedrich-Ebert-Straße und Schwarzenberger Straße zur Haltestelle „Willy-Brandt-Kolleg“. Ab da gilt der normale Linienweg.

Normaler Linienweg wieder ab der Ersatzhaltestelle Atroper Straße

Die Haltestellen „Rheinhausen Markt“ und „Rheinhausenhalle“ entfallen. Die Haltestellen „Friedrich-Alfred-Straße“ und „Schwarzenberger Straße“ werden seitenverkehrt angefahren. Eine zusätzliche Ersatzhaltestelle „Atroper Straße“ wird zum Umstieg in der Schwarzenberger Straße eingerichtet.

Linien 920, 921 und NE2: In Fahrtrichtung Duisburg fahren die Busse ab der Haltestelle „Friedrich-Ebert-Straße“ eine örtliche Umleitung über die Krefelder Straße und Friedrich-Alfred-Straße zur Ersatzhaltestelle „Freidrich-Alfred-Straße“, weiter bis zur Haltestelle „Schwarzenberger Straße“, weiter über die Schwarzenberger Straße bis zur Ersatzhaltestelle „Atroper Straße“. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestelle „Rheinhausen Markt“ entfällt. Die Haltestelle „Atroper Straße“ wird in die Schwarzenberger Straße vor die Hausnummer 5 verlegt. Die Haltestelle „Friedrich-Alfred-Straße“ wird um die Ecke auf die Friedrich-Alfred-Straße verlegt.

Der Weg nach Kaldenhausen, Moers und Rumeln

In den Fahrtrichtungen Kaldenhausen, Moers und Rumeln fahren die Busse ab der Haltestelle „Werthauser Straße“ eine örtliche Umleitung über die Atroper Straße zur Ersatzhaltestelle „Atroper Straße“, weiter über die Schwarzenberger Straße und Friedrich-Alfred-Straße zur Haltestelle „Schwarzenberger Straße“ weiter geradeaus und über die Krefelder Straße zur Haltestelle „Friedrich-Alfred-Straße“. Die Haltestelle „Rheinhausen Markt“ entfällt. Die Haltestelle „Atroper Straße“ wird in die Schwarzenberger Straße vor die Hausnummer 6 verlegt.

Linien 923 und 924: In den Fahrtrichtungen Baerl und Winkelhausen fahren die Busse ab der Haltestelle „Rheinhausenhalle“ eine örtliche Umleitung über die Schwarzenberger Straße und Friedrich-Alfred-Straße zur Haltestelle „Schwarzenberger Straße“, weiter Friedrich-Alfred-Straße und Krefelder Straße zu Haltestelle „Friedrich-Alfred-Straße“. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestellen „Rheinhausen Markt“ und „Atroper Straße“ entfallen.

Bis Mittwoch gelten die Änderungen der Busfahrpläne

In Fahrtrichtung Dubliner Straße und Kaldenhausen fahren die Busse eine örtliche Umleitung ab der Haltestelle „Friedrich-Ebert-Straße“ über die Krefelder Straße und Friedrich-Alfred-Straße zur Ersatzhaltestelle „Friedrich-Alfred-Straße“, weiter zur Haltestelle „Schwarzenberger Straße“, weiter über die Schwarzenberger Straße zur Haltestelle „Rheinhausenhalle“. Ab da gilt der normale Linienweg. Die Haltestellen „Rheinhausen Markt“ und „Atroper Straße“ entfallen. Die Haltestelle „Friedrich-Alfred-Straße“ Seite 4 von 4wird zur Ersatzhaltestelle „Friedrich-Alfred-Straße“ in der Friedrich-Alfred-Straße verlegt.

Linie 925: In Fahrtrichtung Rheinhausen Markt fahren die Busse ab der Haltestelle „Ursulastraße“ eine Umleitung über die Atroper Straße und Kreuzstraße zur Wendeschleife und zurück zur Haltestelle „Atroper Straße“. Die Haltestellen „Schwarzenberger Straße“, „Friedrich-Alfred-Straße“ und „Rheinhausen Markt“ entfallen. In Fahrtrichtung Rumeln fahren die Busse ab der Starthaltestelle „Atroper Straße“ eine Umleitung über die Atroper Straße zur Haltestelle „Ursulastraße. Ab da gilt der normale Linienweg.

Hier gibt es Informationen über die Umleitungen

Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es im Internet unter www.dvg-duisburg.de, bei der DVG-Telefonhotline unter der Rufnummer 0203 60 44 555 und in der DVG-App.

