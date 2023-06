Bundesgartenschau: Bronzemedaille für Duisburger Steinmetz

Steinmetz Ralf Pauschert bei der Arbeit in seiner Werkstatt in Duisburg-Homberg. Bei der Bundesgartenschau in Mannheim wird er mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet.

Duisburg-Homberg. Steinmetzmeister Ralf Pauschert aus Homberg hat ein Händchen für Preise: Jetzt wird er auf der BUGA in Mannheim ausgezeichnet. Das sagt die Jury.

Am 17. Juni 2023 hat Ralf Pauschert einen besonderen Termin in Mannheim. Der Steinmetzmeister aus Homberg fährt zur Bundesgartenschau, um einen Preis in Empfang zu nehmen: Er wird für seine Arbeit im Grabmalwettbewerb mit einer Bronzemedaille ausgezeichnet. Die Jury überzeugte das „Zusammenspiel von handwerklichem Können, gestalterischen Fähigkeiten und der Materialauswahl aus dunklem Gabbro und hellem Ruhrsandstein“.

Mit Auszeichnungen kennt sich der Steinmetz aus. Seit Ralf Pauschert vor mehr als zwanzig Jahren den Betrieb an der Prinzenstraße 72 übernommen hat, gab es schon so einige Medaillen. Zuletzt hat er bei der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort eine Silbermedaille gewonnen. Das Fazit der Jury der Bundesgartenschau in Mannheim: „Die Steinmetz-Werkstatt Ralf Pauschert aus Duisburg-Homberg gehört zu den Besten ihrer Zunft.“

