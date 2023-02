Die Stadt Duisburg hat die Bürgerservice-Station in Rheinhausen modernisiert. Auch Oberbürgermeister Sören Link (links) war bei der Eröffnung dabei. Was ändert sich für Bürger?

Verwaltung Bürgerservice in Rheinhausen: Was jetzt besser laufen soll

Duisburg-Rheinhausen. Die Stadt Duisburg hat die Bürgerservice-Station in Rheinhausen modernisiert. Was alles neu ist, und was sich für Bürgerinnen und Bürger ändert.

Neues Mobiliar, neue Technik, mehr Personal: Die Stadt Duisburg hat die Bürgerservice-Station am Körnerplatz in Rheinhausen modernisiert. Die Änderungen und Neuerungen sollen die Abläufe für Bürgerinnen und Bürger sowie für das Personal vor Ort maßgeblich beschleunigen. Nach rund einem Jahr Umbauphase haben Oberbürgermeister Sören Link und Rheinhausens Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß nun die alten, neuen Räumlichkeiten am Mittwoch eingeweiht.

„Es ist mittlerweile die dritte Service-Station, die wir modernisiert haben“, sagt Link. Gestartet ist der Prozess mit einem Pilotprojekt im Bezirksamt Homberg, anschließend war die Stelle in Hamborn dran. „Das ist nicht nur schön anzusehen, sondern verfolgt auch ein modernes Konzept“, betont der Oberbürgermeister. „Der Bürgerservice ist das Aushängeschild für die Stadt Duisburg. In kaum einem anderen Bereich gibt es mehr Kontakt zu den Bürgern.“

Bürgerservice in Duisburg-Rheinhausen: Dokumente direkt am Schalter abholen

Für Bürgerinnen und Bürger steht nun ein moderne Wartebereich zur Verfügung, inklusive eines neuen Informationsschalters. „Dort bieten wir bereits verschiedene Serviceleistungen an“, erklärt Torben Nübel, Leiter der Bezirksverwaltungsstelle, der die Modernisierungen der sieben Stationen im Stadtgebiet betreut. So können bereits hier etwa bestellte Ausweisdokumente abgeholt werden, Duisburger sparen sich also den Gang in die eigentlichen Büros. „Es geht alles viel schneller. Unser Ziel war es, den Aufenthalt hier so gering wie möglich zu halten.“ Die Stadt betont, dass lange Wartezeiten und Schlangen nun nicht mehr vorkommen sollen. Wer einen Termin zu einer festen Uhrzeit hat, der wird auch um diese Zeit aufgerufen.

Die Abläufe in der Bürgerservice-Station in Duisburg-Rheinhausen sollen durch die Modernisierung beschleunigt werden. Das betrifft auch die Online-Terminvergabe. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Auch die Aufenthaltsqualität habe sich durch die Modernisierung verändert. So sind nun großzügige Graffiti an den Wänden zu finden. Während im Wartebereich das Wappen von Rheinhausen die Wand schmückt, ist es im Großraumbüro die Brücke der Solidarität, entworfen vom Rheinhauser Künstler Mark Roberz. „Letzteres wird auch gerne von Bürgern für ein Selfie genutzt“, freut sich Bezirksmanagerin Kirsten Blaschke.

Moderne Bürgerservice-Station in Rheinhausen: Bald zwei Mitarbeitende mehr

Hinzu kommen neue Möbel für die Mitarbeitenden, die unter anderem nun an höhenverstellbaren Schreibtischen arbeiten können. Zusätzlich zum Großraumbüro, in dem die meisten Termine abgewickelt werden, stehen nun auch Einzel- und Doppelbüros zur Verfügung. Sie bieten sich an, um persönlichere Anliegen zu bearbeiten und dienen gleichzeitig als Backoffice für die Mitarbeitenden. „Die Mitarbeiter hier müssen pro Monat allein rund 1000 Poststücke und Mails bearbeiten“, sagt Nübel. Bezirksmanagerin Blaschke betont, dass der komplette Umbau ohne Schließung des Bezirksamtes über die Bühne ging, an keinem Tag kam es zu Einschränkungen für die Bürger.

Torben Nübel von der Stadtverwaltung leitet die Modernisierungen der Bürgerservice-Stationen in Duisburg. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Dass der Ablauf schneller funktioniert, zeigen die Erfahrungen aus Homberg und Hamborn. „Das ist dennoch kein abgeschlossener Prozess“, betont der Leiter der Bezirksverwaltungsstelle, der zukünftig auch für die Modernisierung der vier weiteren Bürgerservice-Stationen in Duisburg zuständig ist. Um die Prozesse langfristig zu beschleunigen, hat die Stadt Duisburg zehn weitere Stellen ausgeschrieben, viele seien schon besetzt. Zwei davon sollen zeitnah in Rheinhausen zum Einsatz kommen, damit erhöht sich das Team vor Ort auf zwölf Mitarbeitende.

Bürgerservice in Duisburg: Terminbuchung über das Internet soll nun reibungsloser funktionieren

Die Neuerungen hätten auch Einfluss auf die Online-Terminbuchung, die in der Vergangenheit immer wieder für Kritik bei den Bürgern sorgte. Nun betont die Stadt: Für jede Angelegenheit soll es ab sofort möglich sein, am nächsten Tag einen Termin in einer der Bürgerservice-Stationen zu bekommen, zeitnah soll zudem das Ziel erreicht werden, einen Termin für die Station vor Ort ergattern zu können. Die Resonanz auf die Neuerungen sei durchweg positiv, berichtet Rabea Caglayan, die seit zehn Jahren im Bürgerserivce in Rheinhausen arbeitet. „Alle, die bei mir am Tischen sitzen, loben das Konzept“, verrät sie. „Diese ganzen Neuerungen sind ja für alle eine Zeitersparnis.“

>>> BÜRGERSERVICE IN RHEINHAUSEN: TERMINE AUCH TELEFONISCH BUCHEN

Wer einen Termin in der Bürgerservice-Station in Rheinhausen buchen möchte, kann das online auf www.duisburg.de unter der Rubrik „Terminvereinbarung Bürgerservice“ machen.

buchen möchte, kann das online auf www.duisburg.de unter der Rubrik machen. Wer nicht internetaffin ist, kann zudem über die Servicehotline „Call Duisburg“ Kontakt zum Bezirksamt aufnehmen. Die Mitarbeitenden vor Ort können so nicht nur Termine telefonisch vermitteln, sondern auch bereits im Telefongespräch wichtige Informationen geben. Call Duisburg ist unter 0203/94000 erreichbar.

Kontakt zum Bezirksamt aufnehmen. Die Mitarbeitenden vor Ort können so nicht nur Termine telefonisch vermitteln, sondern auch bereits im Telefongespräch wichtige Informationen geben. Call Duisburg ist unter 0203/94000 erreichbar. Zwar sei bei den telefonischen Anfragen eine absteigende Tendenz zu erkennen, wie Torben Nübel erklärt, aber: „Wir wollen nicht auf das Angebot verzichten, damit wir niemanden ausgrenzen.“

