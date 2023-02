Bürgerservice Duisburg: Mit mehr Personal zum Aushängeschild

Duisburg. Die Stadt hat die Bürgerservice-Station in Rheinhausen modernisiert. Neue Farbe ist hübsch – entscheidender ist aber ein anderer Faktor.

Moderner, schneller, besser: Für die Modernisierung der Bürgerservice-Stationen im Stadtgebiet hat sich die Stadt Duisburg ein hohes Ziel gesetzt. Nach Homberg und Hamborn ist nun auch die Station am Körnerplatz in Rheinhausen mit einem neuen Konzept gestartet. Höchste Priorität für die Stadt: Tempo! Gut so. Denn auch wenn neue Farbe an den Wänden, kunstvolle Graffiti und modernes Mobiliar schön fürs Auge sind, möchten wohl die wenigsten Duisburgerinnen und Duisburger mehr Zeit als nötig beim Bürgerservice verbringen.

Der Zeitaufwand, um überhaupt einen Termin in Duisburg zu bekommen, stand in der Vergangenheit immer wieder zurecht in der Kritik. Nun verspricht die Stadt schnellere Abläufe, Termine sollen online direkt am nächsten Tag zur Verfügung stehen. Zumindest bei mehreren Stichproben dieser Redaktion stimmt das.

Bürgerservice-Station in Duisburg: Mehr Personal bedeutet schnellere Abläufe

Damit das überhaupt möglich ist, musste vor allem eines her: mehr Personal. Es ist gut, dass die Verwaltung zehn neue Stellen ausgeschrieben hat. Personal ist der Schlüssel für das Tempo. Je mehr Leute im Einsatz, desto mehr Dinge können sie bearbeiten – und beispielsweise den zeitsparenden Service bieten, beantragte Dokumente schneller abholen zu können.

Diego Tenore, Redakteur in der Lokalredaktion Duisburg, kommentiert die modernisierte Bürgerservice-Station in Rheinhausen. Foto: Michale Gottschalk / Funke Foto Services

Die Modernisierungen der Servicestationen zeigen, dass die Verwaltung die Probleme rund um das Thema ernst nimmt. Ob das neue Konzept langfristig aufgeht, wird sich zeigen. Sören Link hat von einem „Aushängeschild der Stadt“ gesprochen, wenn es um den Bürgerservice geht. Ob die Station in Rheinhausen ein Aushängeschild wird, entscheidet nicht die moderne Einrichtung – sondern eine zufriedene Bürgerschaft.

