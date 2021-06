Bürgermeister Paschmann bittet wieder zur Bürgersprechstunde

Duisburg-Homberg/Ruhrort/Baerl. Ab dem 13. Juli können Bürger wieder das Gespräch mit dem Bezirksbürgermeister für Homberg/Ruhrort/Baerl suchen. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Hans-Joachim Paschmann, Bezirksbürgermeister für den Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl, bietet ab Dienstag, 13. Juli, wieder seine Bürgersprechstunde im Bezirksrathaus (Bismarckplatz 1) an. Aufgrund der Entwicklungen während der Corona-Pandemie musste sie zuvor ausfallen, da eine persönliche Begegnung nicht möglich war. „So langsam bewegen sich die Inzidenzzahlen in die richtige Richtung“, schreibt Paschmann in einer Mitteilung. „Wir können vorsichtig zu alten Gewohnheiten zurückkehren.“

Bürgerinnen und Bürger, die das Gespräch mit dem Bezirksbürgermeister suchen möchten, haben dann immer dienstags von 14 bis 16 Uhr die Möglichkeit dazu. Außerdem steht Paschmann jederzeit für weitere Gesprächstermine zur Verfügung. Voraussetzung für beide Varianten ist eine telefonische Anmeldung unter 0203/2838780.

