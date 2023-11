Der „Kreisverkehr“ an der Brücke der Solidarität in Duisburg-Rheinhausen, hier eine Aufnahme von Mai 2023.

Duisburg-Rheinhausen. Der Knotenpunkt vor der Brücke in Rheinhausen ist wieder zu. Bei den Arbeiten zur Öffnung informierte die Stadt nicht. Die Panne wiederholt sich.

Der „Kreisverkehr“ auf Rheinhauser Seite an der Brücke der Solidarität in Duisburg ist seit vergangenem Sonntag, 12. November, wieder in seinem ursprünglichen Zustand. Somit ist es jetzt nicht mehr möglich, vom Logport aus kommend weiter auf die Moerser Straße zu fahren. Verkehrsteilnehmende können von hier aus nur noch rechts auf die Brücke abbiegen.

Mitte Juli hatte die Stadt Duisburg den Knotenpunkt, den viele Duisburgerinnen und Duisburger als „Kreisverkehr“ bezeichnen, geöffnet. Hintergrund war die Sperrung der Gaterwegbrücke in Friemersheim und die sich daraus ergebenen Umleitungsrouten, die unter anderem vom Logport aus auf die Moerser Straße führten. Jetzt sind am Sonntag die Rückbauarbeiten gestartet.

„Am Kreisverkehr wurde die mobile Lichtsignalanlage sowie die provisorische Markierung zurückgebaut, die während der Sperrung der Gaterwegbrücke im Zuge der Umleitungsstrecke errichtet wurde“, sagt Volker Lange, Sprecher der Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD), auf Anfrage der Redaktion.

„Kreisverkehr“ in Duisburg-Rheinhausen: Keine Informationen zu Einschränkungen

Der Knoten sei an diesem Tag von 7 bis 17 Uhr nur von der Brücke der Solidarität rechts auf die Moerser Straße sowie von der Osloer Straße auf die Brücke befahrbar gewesen. „Unter dieser Sperrung wurden gleichzeitig die stark abgenutzten dauerhaften Markierungen aufgefrischt“, sagt Lange.

Die Ampeln am „Kreisverkehr“ an der Brücke der Solidarität in Duisburg-Rheinhausen sind mittlerweile wieder abgebaut (Archivbild). Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Kurios: Eine vorherige Information an die Presse, wie es bei Baustellen und Einschränkungen dieser Art üblich ist, gab es nicht. „Leider ist die Presseinfo versehentlich nicht verschickt worden“, erklärt der WBD-Sprecher. Damit wiederholt sich eine Panne, die es bereits bei der Öffnung des „Kreisverkehres“ im Juli gab. Auch dort fehlte jegliche Information über die Einschränkungen, in Folge bildete sich Verkehrschaos rund um den Knotenpunkt.

Ob das jetzt am Sonntag auch passierte, ist nicht bekannt. Lange erklärt jedoch: „Immer wenn eine Umleitung eingerichtet wird, ist es zunächst für die Autofahrer ungewohnt, sich neu zu orientieren.“

