Neue Fahrbahnmarkierungen für die Brücke der Solidarität in Duisburg: Am Wochenende ist die Rheinbrücke zwischen Hochfeld und Rheinhausen nur einspurig befahrbar.

Markierungsarbeiten Brücke der Solidarität in Duisburg nur einspurig befahrbar

Duisburg. Auf der Brücke zwischen Hochfeld und Rheinhausen erneuern die Wirtschaftsbetriebe die Fahrbahnmarkierungen. Die Arbeiten sind wetterabhängig.

Aufgrund von Arbeiten an der Brücke der Solidarität ist sie am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Mai, jeweils von 8 bis 18 Uhr nur einspurig in jeder Richtung befahrbar. Das teilen die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) mit. Die WBD erneuern hier die Fahrbahnmarkierungen.

Die Arbeiten an der Brücke zwischen Hochfeld und Rheinhausen sind nur bei trockenem Wetter möglich. „Sollte es witterungsbedingt nicht möglich sein, die Markierungen vorzunehmen, müssen die Arbeiten verschoben werden“, schreiben die Wirtschaftsbetriebe.

