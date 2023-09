Ein Sofa und Holzpaletten brannten in Duisburg-Rheinhausen.

Feuerwehr Brennendes Sofa in Rheinhausen: Die Polizei sucht Zeugen

Duisburg-Rheinhausen. Ein Sofa und Holzpaletten brannten Montagabend in Duisburg-Rheinhausen. Die Polizei vermutet Brandstiftung. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Zeugen gesucht: Polizei und Feuerwehr rückten am Montagabend (11. September) gegen 20 Uhr zu einem Brand auf einer Grünfläche an der Franz-Schubert-Straße in Duisburg-Rheinhausen aus.

Dort brannten ein Sofa und eine Holzpalette. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Unter der Rufnummer 0203/2800 nimmt das Kriminalkommissariat Hinweise entgegen.

