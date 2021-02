Brennender Aschenbecher: Einsatz in Duisburger Forensik

Im Niederrheinischem Therapiezentrum in Friemersheim hat am Freitagmorgen ein Aschenbecher gebrannt. (Archivfoto).

Duisburg-Rheinhausen. Feuerwehreinsatz in Friemersheim: Im Niederrhein Therapiezentrum hat ein Aschenbecher gebrannt. Vier Bewohner mussten ärztlich untersucht werden.

Ein in Brand geratener Aschenbecher im Niederrhein Therapiezentrum hat am Freitagmorgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Friemersheim gesorgt. Als die Beamten an der Dahlingstraße eintrafen, war das Feuer bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht.

„Da sich in diesem Gebäude bis zu einhundert Personen aufhalten können, wurde schon bei der Erstalarmierung eine große Anzahl von Einsatzkräften zur Einsatzstelle geschickt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Duisburg.

Brand in Friemersheim: 40 Kräfte der Berufsfeuerwehr im Einsatz

Vier Bewohner mussten auf den Verdacht einer Rauchvergiftung untersucht werden, konnten jedoch an der Einsatzstelle verbleiben. „Weitere Maßnahmen waren für die Feuerwehr nicht erforderlich“, heißt es. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte mit 13 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, sechs Kräfte vom Rettungsdienst sowie ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr vor Ort.