Brand in Duisburg-Rheinhausen: Ein Toter, drei Verletzte

Die Feuerwehr Duisburg ist am Freitagmorgen (3. März) zu einem Brand an der Beethovenstraße in Rheinhausen ausgerückt. Einen Bewohner konnte sie nicht mehr retten.

Duisburg-Rheinhausen. Die Feuerwehr Duisburg ist am Freitagmorgen zu einem Brand an der Beethovenstraße ausgerückt. Eine Person verstarb in der Brandwohnung.

Bei einem Wohnungsbrand in einem mehrgeschossigen Wohnhaus an der Beethovenstraße in Rheinhausen ist am Freitagmorgen (3. März) der 60 Jahre alte Wohnungsbesitzer in der Brandwohnung verstorben. Drei weitere Hausbewohner wurden verletzt: ein Mann (56), eine Frau (29) sowie deren Tochter (1). Sie mussten aufgrund von Rauchvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die Feuerwehr Duisburg war gegen 8 Uhr alarmiert worden, bestätigte Stadtsprecher Falko Firlus auf Anfrage der Redaktion. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus den Fenstern einer Wohnung im Erdgeschoss.

Gegen 8.30 Uhr war das Feuer gelöscht, eine Stunde später konnte der Einsatz beendet werden. Rund 60 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie Rettungskräfte und Polizei waren vor Ort.

„Das Treppenhaus im Wohnhaus ist in Mitleidenschaft gezogen“, berichtete der Stadtsprecher. Aktuell könne daher kein Bewohner das Haus betreten. Sie kommen aber „größtenteils“ anderweitig unter, bestätigt Firlus.

Die Polizei Duisburg hat die Ermittlungen zu Brand- und Todesursache aufgenommen. „Ein Sachverständiger wird in die Untersuchungen mit einbezogen. Der Leichnam soll zeitnah obduziert werden“, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

