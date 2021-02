Am Lohheidesee in Duisburg-Baerl muss ein Blindgänger entschärft werden

Bombenentschärfung Bombe in Duisburg-Baerl! Blindgänger wird heute entschärft

Duisburg. Bei Bauarbeiten ist am Mittwochmittag ein Blindgänger in Duisburg-Baerl gefunden worden. Die Bombe soll heute noch entschärft werden.

Bei Bauarbeiten wurde heute Mittag am Damschenweg/Lohheider See in Baerl eine englische Fünf-Zentner-Bombe gefunden. Das teilt die Stadt Duisburg mit. Noch heute soll der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Bombe entschärfen.

Laut Stadt ist eine Evakuierungszone von 250 Metern um die Fundstelle erforderlich. Die Sicherheitszone wird mit 500 Meter um die Fundstelle festgelegt. Betroffen in der Evakuierungszone sind zehn, in der Sicherheitszone 78 Einwohner. Mitarbeiter des städtischen Außendienstes informieren die Bürger per Lautsprecherdurchsage. Der Reitweg zwischen Baerler Straße und Rheinberger Straße ist gesperrt. Die Stadt empfiehlt, den Bereich großräumig zu umfahren.

Zehn Menschen müssen am Mittwoch in Duisburg-Baerl ihre Häuser und Wohnungen verlassen.​ Foto: Stadt Duisburg

Bombe in Duisburg-Baerl: Keine Sirene bei Entwarnung

Betroffene Anwohner sind dazu aufgerufen, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Fenster sollten in jedem Fall geschlossen bleiben, ein Aufenthalt im Freien ist nicht gestattet.

Informationen gibt es auch bei Call Duisburg (0203 283 200 0), beim Gefahrentelefon der Feuerwehr (08001121313) sowie über die Warnapp NINA. Die städtische Sirene wird zur Entwarnung heute nicht zu hören sein.