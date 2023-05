Biergärten im Duisburger Westen: So viel kostet ein Bier

Duisburg-West. Die Biergartensaison ist eröffnet! Auch im Duisburger Westen laden Lokale zum Verweilen am Wasser ein. Eine Übersicht – und was das Bier kostet.

Der Winter hat sich verabschiedet, immer öfter lässt sich nun auch die Sonne blicken. Ob nach einem langen Spaziergang, als Zwischenstopp bei einer Fahrradtour oder zum gemütlichen Beisammensein: Biergärten bieten Erholung und Abkühlung. Auch die Biergärten im Duisburger Westen haben die Saison eröffnet und haben alle eins gemeinsam: Den Blick aufs Wasser. Und was gibt es dort Schöneres, als ein frisch gezapftes, kühles Bier? Wir haben vier Ausflugstipps im Duisburger Westen gesammelt und nach den diesjährigen Bierpreisen gefragt. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Rheinblick in Duisburg-Baerl

Direkt an der Rheinuferpromenade in Duisburg-Baerl liegt das Lokal Rheinblick. Mit einem „einzigartigen Rheinblick, entspannter Atmosphäre, köstlichem Essen und leckerem Wein“ wirbt das Restaurant auf seiner Internetseite. Auch der zugehörige Biergarten hat bei schönem Wetter bereits geöffnet, erklärt eine Mitarbeiterin am Telefon auf Anfrage dieser Redaktion.

„Der ideale Ort, wenn die Sehnsucht nach Entspannung und Erholung ruft und man sich einfach wie Zuhause fühlen möchte“, verspricht das Restaurant seinen Gästen. Montags bis donnerstags hat Rheinblick Baerl von 12 bis 21 Uhr geöffnet, freitags bis samstags von 12 bis 22 Uhr und sonn- und feiertags von 12 bis 18 Uhr. In diesem Jahr zahlen Gäste für einen halben Liter Bier vom Fass 5,50 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.rheinblick-baerl.de

Den Blick auf den Rhein können Gäste im Rheinblick Baerl in Duisburg bei schönem Wetter genießen. Das Lokal hat die Biergartensaison eröffnet (Archivfoto). Foto: Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Biergarten Hafensturm in Duisburg-Homberg

Ein Stückchen weiter rheinabwärts liegt der Biergarten Hafensturm in Duisburg-Homberg. Im Biergarten mit rund 300 Sitzplätzen können die Gäste den Zusammenfluss von Ruhr und Rhein beobachten und die Industriekulisse auf sich wirken lassen. „Genießen Sie nach einem stressigen Arbeitstag, die schöne Atmosphärein unserem Biergarten direkt am Rhein. Wir verwöhnen Sie gerne mit unserm Service der Spitzenklasse“, heißt es auf der Internetseite des Lokals.

Durstige zahlen für ein frischgezapftes Bier im Format 0,4 Liter in dieser Saison 4,60 Euro, erklärt Inhaber Jorg Stövhase auf Nachfrage dieser Redaktion. Montag bis Freitag öffnet der Biergarten von 15 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags können Gäste hier von 10 bis 22 Uhr die Sonne genießen. Weitere Infos unter www.biergarten-hafensturm.de

Auch der Biergarten Hafensturm in Duisburg hat eröffnet und bietet auf rund 300 Sitzplätzen direkt am Rhein Erholung und frisch gezapftes Bier (Archivbild). Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

„Jedermann am Rhein“ in Duisburg-Bergheim

Ein Bier mit Aussicht auf den Rhein bietet auch das „Jedermann am Rhein“ in Duisburg-Bergheim, das erst Mitte vergangenen Jahres eröffnet hat. Ob zum Essen, oder nur für eine kurze Abkühlung: Im Lokal am Rhein ist jeder Willkommen – der Name „Jedermann am Rhein“ ist also Programm. Geöffnet hat das Restaurant montags von 12 bis 21 Uhr, dienstags ist Ruhetag. Von Mittwoch bis Donnerstag können Gäste in der Zeit zwischen 12 und 20 Uhr, freitags von 12 bis 21 Uhr, samstags von 12 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr ihr Bier trinken. Weitere Infos gibt es unter: www.jedermann-am-rhein-restaurant.de

Das Restaurant „Jedermann am Rhein“ in Duisburg-Bergheim hat während der Corona-Pandemie eröffnet. Der zugehörige Biergarten liegt direkt am Rhein (Archivbild). Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Biergarten am Freizeitzentrum Toeppersee in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen

Bei schönem Wetter öffnet auch der Biergarten an der Freizeitanlage am Toeppersee in Duisburg-Rumeln seine Türen. Mit dem Blick auf den Toeppersee lässt sich das rege Treiben der Wasserskianlage beobachten. Außerdem bietet die Freizeitanlage Flächen für Beachvolleyball, Trampolinspringen und Gokart. Geöffnet hat die Gastronomie an der Freizeitanlage unter der Woche ab 13 Uhr und am Wochenende ab 10 Uhr. Frisch gezapft kostet das Bier in der Gastronomie 3,50 Euro für 0,3 Liter. Für einen halben Liter zahlen Gäste 5 Euro. Online gibt es weitere Infos unter: www.toeppersee.de

Vom Biergarten am Toeppersee in Duisburg-Rumeln lässt sich das rege Treiben auf dem Wasser beobachten. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Service

